Nhiều chương trình giao lưu quốc tế dành cho giới trẻ Việt Nam

Những chương trình lãnh đạo trẻ

CYAL là một chương trình học bổng dành cho giới trẻ Việt Nam và các nước thuộc các quốc gia ASEAN, cụ thể là sinh viên chưa tốt nghiệp. Chương trình sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ 23 - 27.9.2019, kết hợp với Trường ĐH Kebangsaan Malaysia (UKM). Thời hạn đóng đơn đăng ký vào lúc 0 giờ ngày 17.7.

Chủ đề của CYAL 2019 là Bền vững tài nguyên bản địa cho nguồn năng lượng tái tạo được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa ĐH Kebangsaan Malaysia - ĐH Quốc gia Malaysia (UKM) và Ngân hàng CIMB.

Chương trình có tổng cộng 50 suất tham dự. Sau vòng loại đòi hỏi kiến thức chuyên môn, những ứng cử viên xuất sắc sẽ tiếp tục tham dự vòng đầu tiên tuyển chọn bởi nhà sáng lập CIMB và UCTC, UKM. Vòng cuối cùng của đợt tuyển chọn là phỏng vấn qua điện thoại. Yêu cầu của chương trình là sinh viên chưa tốt nghiệp trong độ tuổi từ 18-30 với điểm CGPA/CQPI tối thiểu đạt 3.0 hoặc tương đương, là sinh viên các trường ĐH trong ASEAN, có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, viết và nói.

Chương trình trao đổi lãnh đạo trẻ- Lead The Change 2019 Exchange Trip- năm nay sẽ bao gồm hai chương trình. Một là Lead The Change 2019 Exchange Trip tại Singapore v ới chủ đề Kỹ năng cạnh tranh trong nền công nghiệp 4.0. Chương trình kéo dài 6 ngày tại Singapore được tổ chức bởi cộng đồng Lead The Change từ ngày 9 -14.7.2019. Hai là Lead The Change 2019 Exchange Trip tại Thái Lan. Đây là chương trình trao đổi đa văn hóa kéo dài 6 ngày tại Thái Lan được tổ chức bởi cộng đồng Lead The Change từ ngày 13-18.8.2019.

Các lãnh đạo trẻ tham gia chương trình Lead The Change 2019 Exchange trip sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với các chuyên gia, đội ngũ cố vấn quốc tế và những diễn giả truyền cảm hứng, những người đang làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia mà chương trình hợp tác. Tiêu chí tham gia là lãnh đạo trẻ, tuổi từ 18-25, quan tâm đến trao đổi văn hóa quốc tế, hứng thú tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về khu vực ASEAN, lưu loát tiếng Anh... Đăng ký tại https://forms.gle/zjiPNuqf2LeXxfGz8

Hội trại quốc tế cho người trẻ

Từ ngày 29.7 - 2.8.2019 sẽ diễn Hội trại thanh niên SEASAT 2019 tại Đài Loan, Mục đích của SEASAT nhằm nâng cao hiểu biết của giới trẻ ở độ tuổi từ 18-24. Hội trại sẽ đặt các bạn trẻ hướng vào các vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến khu vực, văn hóa và các chuyến học tập, nghiên cứu chuyên đề, cũng như khóa học cấp tốc về kỹ năng lãnh đạo cơ bản.

Hạn chót nhận đơn đăng ký vào lúc 23 giờ 59' ngày 15.6.2019. Đăng ký tại https://form.jotform.me/91111980397460