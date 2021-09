Nhiều chuyến xe chở nông sản, lương thực tặng bà con khó khăn dịch Covid-19

Theo anh Lê Trọng Quốc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thiện Minh Sài Gòn, CLB này được thành lập từ năm 2020 trên cơ sở kết nối từ các nhóm nhỏ thiện nguyện có cùng chí hướng và trên tinh thần tích cực hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Anh Quốc cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành tổ chức giải cứu nông sản cho người nông dân đang bị ảnh hưởng “đứt gãy” kênh phân phối do giãn cách xã hội và mang nông sản “giải cứu” đó cứu lại cho người dân đang bị ảnh hưởng do bị phỏng tỏa, cách ly do giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát cho đến này, CLB Thiện Minh Sài Gòn cùng Cục Dân vận (Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Dân vận T.Ư đã thực hiện 8 chuyến xe Hạnh Ngộ, tổng cộng trên 50 tấn nông sản các loại, kèm nhu yếu phẩm chăm lo cho người dân ở các khu cách ly, phong tỏa , bệnh viện dã chiến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ”.