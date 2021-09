Nhóm 'Sài Gòn thương nhau' làm hậu cần vững chắc để chống dịch Covid-19

Đưa vào hoạt động 5 lò hỏa táng cho những người mất vì Covid-19

Anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Ngoài chương trình cung cấp oxy miễn phí, từ đây đến đầu tháng 10, chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động 5 lò hỏa táng tại huyện Củ Chi (TP.HCM), với tổng chi phí xây dựng khoảng 12 tỉ đồng để phục vụ miễn phí cho những người không may bị mất do dịch bệnh Covid-19. Kế đến là chúng tôi triển khai chương trình thu thập thông tin về các các cháu có cha, mẹ mất do Covid-19 để có phương án hỗ trợ, đồng hành cùng các cháu trên con đường ăn học, giúp những mầm non có được tương lai tươi sáng hơn”.