Nhiều sáng tạo trong tuần thứ ba Tháng Thanh niên

Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, triển khai công trình thắp sáng đường nông thôn, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, xây dựng nhà nhân ái, trồng cây xanh...

Tiêu biểu, thanh niên Hậu Giang xây dựng 5 ngôi nhà Đoàn - Hội - Đội với tổng giá trị hơn 750 triệu đồng. Kiên Giang xây dựng cầu nông thôn trị giá 170 triệu đồng, 3 căn nhà nhân ái trị giá 210 triệu đồng, lắp 3 công trình thắp sáng đường quê chiều dài 4,5 km trị giá 150 triệu đồng. Cần Thơ xây dựng cầu Hy Vọng với tổng trị giá 260 triệu đồng. Khánh Hòa triển khai 5 công trình “thắp sáng đường quê” trị giá gần 500 triệu đồng. Bình Thuận tổ chức lắp đặt tuyến đường Ánh sáng an ninh có chiều dài 500 m với 14 vị trí chiếu sáng.

Đơn cử Tháng Thanh niên ở Bình Thuận thanh niên đã làm mô hình “Kính chống dịch Covid-19” từ những vật liệu đơn giản như bìa kính, xốp... Hay như Thành đoàn Hà Nội với mô hình “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hỏi từng công dân”, hỗ trợ nhân dân trong khai báo y tế toàn dân . Hoặc thanh niên Long An thực hiện công trình “Bồn rửa tay chống dịch Covid-19”. Thành đoàn TP.HCM thành lập các đội hình hỗ trợ công tác nhập liệu phiếu khai báo y tế tại các khu cách ly tập trung do Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố quản lý... Còn nhiều sáng kiến về may khẩu trang, làm nước khử khuẩn, buồng khử khuẩn toàn thân giúp người dân chống dịch...