Nhóm sinh viên đề xuất giải pháp cho hoạt động cứu trợ dưới góc nhìn logistics

Được biết, cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam lần thứ 3 (do Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương) có sự tham gia của 495 đội thi đến từ 48 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Đội VTLOGS20 của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã giành giải nhất với đề tài Smart logistics hướng tới sự bền vững của hoạt động cứu trợ. 4 thành viên chính thức của đội gồm: Nguyễn Ngọc Diễm, Nguyễn Trương Minh Khôi, Nguyễn Thuý Hiền và Nguyễn Xuân Mai Trâm.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài khó này, Nguyễn Ngọc Diễm cho biết: "Dựa trên những thông tin và con số khảo sát thực tế từ các đoàn cứu trợ tại miền Trung đợt bão lũ vừa qua, cũng như là các tổ chức, đoàn thể có liên quan, và qua khảo sát thực tế, tụi em thấy hoạt động cứu trợ hiện thiếu tầm nhìn xuyên suốt chuỗi cung ứng nhân đạo, chưa thể tiếp cận thông tin chính xác và thực tế, chưa thể theo dõi kết quả của hoạt động cứu trợ do thiếu sự minh bạch. Quan trọng hơn, việc cứu trợ chưa thực sự an toàn và hiệu quả, thiếu sự kết nối đồng bộ và thiếu tính bền vững. Và trong bất cứ hoạt động cứu trợ nào cũng không thể thiếu vai trò của logistics (vận chuyển, phân phối hàng hóa...), nhưng vai trò này hiện rất mờ nhạt dẫn đến chi phí cao".