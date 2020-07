Những điều bất ngờ về cô nữ sinh đam mê nghiên cứu trí tuệ nhân tạo

Có chứng chỉ tin học B từ năm… lớp 4

Diệp Gia Hân (22 tuổi), hiện đang là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM , vừa được Trung ương Đoàn trao phần thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ” sáng 6.7, với nhiều thành tích nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Diệp Gia Hân phát biểu trong chuwng trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Ngay từ tiểu học, Gia Hân đã bộc lộ sở thích tìm tòi, khám phá chiếc máy tính “có rất nhiều bí ẩn”. Hân kể lại: “Em nhớ hồi đó em rất tò mò, trong đầu luôn thắc mắc không biết trong chiếc máy tính có gì, hoạt động như thế nào mà lại có thể gõ ra chữ, chơi trò chơi, xem được tin tức ở khắp thế giới , lưu trữ được rất nhiều ảnh, tài liệu… Em bắt đầu “nghịch” đồ họa máy tính và thấy thật thú vị. Năm lớp 4 em tự đi thi lấy chứng chỉ tin học B”.

Gia Hân đặc biệt học tốt môn toán và tiếng Anh. Năm lớp 7, 8, 9 Hân được giải kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (TP.HCM) ở kỳ thi tiếng Anh qua internet (IOE) và kỳ thi Giải toán trên internet. Riêng năm lớp 9 Hân còn đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố.

Đó chính là lợi thế để Gia Hân đậu lớp chuyên tin vào Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) với số điểm nằm trong tốp 6 đầu vào của lớp chuyên tin và điểm môn chuyên (toán) cao nhất lớp. Trong 3 năm học ở đây, cô bé mê tin học này bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu về vi mạch điện tử, hệ điều hành, web, nhiều lĩnh vực khác và cảm thấy càng ngày càng hứng thú. Thành tích học tập của Gia Hân luôn đạt trên 8,5, riêng lớp 12 là 9.0 và môn chuyên tin luôn đạt từ 9,5 đến 10. Cho đến khi trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Gia Hân bắt đầu thích trí tuệ nhân tạo (AI) và nghiên cứu về lĩnh vực mới mẻ này.

Nhiều bài báo, giải thưởng quốc tế

Ban đầu Gia Hân tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo cũng do xuất phát sự tò mò, sau đó thì thấy hứng thú và say mê, đặc biệt về mảng xử lý hình ảnh.

Trong mảng xử lý hình ảnh này, Gia Hân tham gia và đạt hạng nhất chủ đề “Eyes and Ears” tại cuộc thi quốc tế MediaEval 2019- EURECOM- tại Pháp năm 2019. Tại cuộc thi, Gia Hân tham gia theo nhóm cùng với 3 người bạn và Hân là tác giả chính. Ở cuộc thi quốc tế The Shape Retrieval 2019 -EUROGRAPHICS -tại Ý, nhóm Hân tham gia chủ đề “Monocular Image Based 3D Object Retrieval” và có số điểm đứng đầu trong tốp 10. Ngoài ra, nhóm Hân còn đạt hạng 4 kỳ thi quốc tế (The unsupervised DAVIS Challenge 2020) được tổ chức trực tuyến với nhiều nhóm tham dự từ nhiều trường ĐH, viện nghiên cứu trên thế giới như Học viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur, Học viện Công nghệ Bắc Kinh, ĐH Khoa học Công nghệ Nam Kinh...

Trong một kỳ thi về việc xử lý hình ảnh camera giao thông phục vụ thành phố thông minh, Hân tham gia nhóm nghiên cứu dùng trí tuệ nhân tạo để “giải” bài toán về tái định danh phương tiện giao thông và phát hiện sự kiện bất thường trong video giám sát giao thông. Hệ thống giúp theo vết các phương tiện giao thông dựa vào hình dáng và các đặc điểm nhận dạng, đồng thời phát hiện các sự cố bất thường xảy ra trên đường phố một cách tự động. Công trình này Hân là đồng tác giả, bài báo được công bố tại “Session: AI City Challenge” trong hội nghị CVPR có tầm ảnh hưởng hàng đầu trên thế giới về thị giác máy tính, được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tính đến nay, Gia Hân có 4 bài báo quốc tế đã công bố về trí tuệ nhân tạo, trong đó có 1 bài là tác giả chính, 1 bài đồng tác giả chính. Hiện Gia Hân cũng có một bài quốc tế đang đợi kết quả.

Là một trong 7 bạn nữ hiếm hoi tại lớp, Gia Hân cho biết mình không có khó khăn gì khi theo học và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Được ba mẹ ủng hộ và được sự khích lệ từ các thầy cô nên Hân càng tự tin và thuận lợi hơn. Thành tích học tập của Gia Hân tại khoa cũng rất đáng nể khi điểm trung bình tính đến thời điểm hiện tại là 8.98/10 (3.88 trên thang 4, tốp 5 sinh viên có thành tích học tập cao nhất chương trình tiên tiến của khoá). Năm thứ 2, Gia Hân nằm trong tốp 3 sinh viên có thành tích cao nhất chương trình tiên tiến của khóa. Nhờ những thành tích này mà Gia Hân nhận được rất nhiều học bổng và giải thưởng.