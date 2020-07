Những ký ức hào hùng TNXP thời kháng chiến

Anh Bùi Quang Huy viếng đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP Ảnh: Giang Phương

Anh Huy cũng cho rằng, thế hệ thanh niên hôm nay đã và đang trở thành lực lượng xung kích vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an ninh quốc phòng , góp phần giải quyết việc làm, giáo dục thanh niên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa như làng thanh niên lập nghiệp ở vùng biên giới, trồng mới 30 triệu cây xanh, tham gia bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, hành trình vì biển đảo quê hương…