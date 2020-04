Những ngày cách ly xã hội: May hàng chục ngàn khẩu trang tặng người dân phòng dịch

Nhiều ngày nay, người dân tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã an tâm hơn phần nào khi họ biết sẽ được phát khẩu trang vải miễn phí. Đó là những phần quà tinh thần mà các anh chị, cựu học sinh Trường THCS Châu Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre mang đến.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, đại diện nhóm cự học sinh Trường THCS Châu Hòa, chia sẻ, hiện nay tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cùng với đó là sự khan hiếm khẩu trang. Được sự cho phép của chính quyền địa phương, hội cựu học sinh của trường đã phát động may khẩu trang miễn phí cho bà con.

Nhóm cựu học sinh của chị Thắm gồm 16 thành viên ở nhiều độ tuổi, công việc khác nhau. Được thành lập nhân Ngày nhà giáo Việt Nam năm ngoái để về trường tri ân thầy cô. Đến thời điểm này thấy tình hình khó khăn của bà con vì dịch Covid – 19 nên nhóm tiếp tục hoạt động, cụ thể mỗi người đóng góp tiền để may khẩu trang vải kháng khuẩn phòng dịch Covid – 19 cho người dân.

“Hiện tại với nguồn vận động kinh phí từ các anh em cựu học sinh chỉ may được 16.000 chiếc, vì nếu để phát toàn xã Châu Hòa (mỗi người 2 chiếc) thì phải mất đến 24.000 chiếc khẩu trang mới đủ, cho nên mình cũng đang cố gắng vận động thêm”, chị Thắm cho biết.

Chị Huỳnh Thị Trà Mi, 33 tuổi, hiện tại làm kế toán kinh doanh online tại TP.HCM, cũng là thành viên nhóm cựu học sinh Trường THCS Châu Hòa, chia sẻ: " Ngoài việc kêu gọi chị em phụ nữ trong vùng giúp đỡ về phần may thì bản thân mình cũng đem về cho mẹ và ngoại của mình may nữa. Vì không tập trung đông người nên mỗi người tự san sẻ một ít, ai có công góp công, ai có sức góp sức, người có ý tưởng thì góp ý tưởng".

“Sản phẩm có thể không đẹp bằng hàng công ty nhưng đảm bảo tiêu chuẩn phòng bệnh và đây là tấm lòng của tất cả cựu học sinh cùng bà con xã đồng lòng chống dịch. Khẩu trang sẽ được phát tại tổ nhân dân tự quản ở các ấp trên địa bàn xã Châu Hòa, dự kiến từ ngày 11.4 đến 15.4”, chị Mi cho biết.

Chung tay góp sức

Ngồi một góc tại căn nhà nhỏ của mình, chị Hoàng Đỗ Minh Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.7, Q.10, TP.HCM, vẫn đang xử lý vải không dệt để may thành từng chiếc khẩu trang. Chị Thảo cho biết: "Ở cơ quan mình tranh thủ may khẩu trang vải còn về nhà may khẩu trang y tế. Thật ra lúc đầu không biết may khẩu trang như thế nào, mình phải tự mua về và cắt khẩu trang ra để xem họ may ra sao rồi kết hợp với clip trên mạng người ta hướng dẫn làm nữa. Hồi đó, chưa khéo tay nên may chưa đẹp, giờ có vẻ ổn lắm rồi".

“Sau khi kết thúc công việc sớm mấy chị em trên cơ quan còn lấy vải ra may nữa. Chị em nào làm ở nhà cũng may vì dịch bệnh nên làm việc chỉ còn 1/3 thời gian ở cơ quan. Người có vải góp góp vải, người biết cắt may góp sức, còn lại thì phụ những công đoạn kết quai, giặt ủi… Chỉ cần dành chút thời gian nghỉ trưa để tranh thủ cắt may khẩu trang tặng cho những người cơ nhỡ, người lao động khó khăn. Mọi người đoàn kết, chung lòng, mỗi người góp một chút sức của mình để cùng chung tay giúp mọi người qua hạn dịch này”, chị Minh cho biết.

Các chị em Hội Liệp hiệp phụ nữ P.7, Q.10, TP.HCM tranh thủ giờ nghỉ trưa để may khẩu trang Ảnh: HLHPN P.7, Q.10

“Mình nhớ hôm đó thấy một cô cứ đứng loay hoay, tưởng cô cần đồ dùng mình lại cho cơm và nước rửa tay ai ngờ cô không nhận mà còn đưa mình 500.000 đồng và nói với mình "cô muốn chung tay góp sức để ủng hộ phát khẩu trang và cơm miễn phí cho mọi người", tự nhiên thấy vui gì đâu", chị Hoàng Đỗ Minh Thảo chia sẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại Hội Liên hiệp phụ nữ P.7, Q.10, TP.HCM, đã phát được 1.000 cái khẩu trang vải và gần 4.000 cái khẩu trang y tế cho bà con. Không những thế Hội cũng đã phát cơm và nước rửa tay sát khuẩn cho người nghèo, người bán vé số không có việc làm. Hoạt động này sẽ tiếp diễn ra cho đến khi hết dịch Covid - 19.