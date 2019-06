Những sáng kiến làm lợi nhiều tỉ đồng

Cải tiến kỹ thuật

Anh Võ Văn Đồng (30 tuổi), kỹ sư luyện kim Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng, đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị lớn cho đơn vị, trong đó có công trình tiết kiệm tới 4,48 tỉ đồng.

Anh Đồng cho biết anh cùng nhóm cộng sự nghiên cứu “Giải pháp thu hồi khí than dư lò cao để sản xuất vôi nung, nâng cao hiệu quả sản xuất tại Khu liên hiệp gang thép Cao Bằng. Trước khi có sáng kiến này, Khu liên hợp gang thép Cao Bằng không có lò vôi công nghiệp nên phải mua toàn bộ lượng vôi nung từ các lò ở khu vực Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình…, dẫn tới giá thành cao, không chủ động trong việc cung cấp vôi nung cho sản xuất.

"Chúng tôi đã đưa ra sáng kiến xây dựng lò vôi công nghiệp và tận dụng khí than dư thừa của lò cao và nguồn nguyên liệu đá vôi để trực tiếp sản xuất vôi nung tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, nhằm giảm chi phí giá thành vôi nung các loại, chủ động cung cấp nguồn trợ dung cho sản xuất, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Sau khi thực hiện sáng kiến, việc cung cấp vôi cho sản xuất tại khu liên hợp được chủ động hơn, giá thành vôi nung thấp hơn so với giá vôi nung mua ngoài thị trường", anh Đồng chia sẻ.

Anh Đồng cũng cho biết sáng kiến đã được áp dụng tại đơn vị, lò vôi đã cơ bản sản xuất ổn định, chất lượng, sản lượng đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sản xuất của khu liên hợp. “Tính toán hiệu quả trong thời gian 1 năm thực hiện sáng kiến đã tiết kiệm cho đơn vị tổng cộng hơn 4,48 tỉ đồng. Ngoài ra, việc đưa lò vôi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng”, anh Đồng cho hay.

Bên cạnh đó, anh đã cùng các đồng nghiệp có các cải tiến kỹ thuật khác, cũng làm lợi hàng trăm triệu đồng như: phương pháp dùng khí gas cắt phôi thay cho phương pháp dùng máy sinh khí, làm lợi hơn 211 triệu đồng; sử dụng quặng thiêu kết vụn làm nguyên liệu tạo xỉ trong sản xuất luyện thép, làm lợi 150 triệu đồng…

Anh Đồng cũng có nhiều sáng kiến về cải tiến quy trình làm việc theo phương pháp của người Nhật là hợp lý hóa áp dụng 5S trong công ty. Nhờ việc áp dụng phương pháp này, các khu vực làm việc được gọn gàng, khoa học hơn, giảm thiểu thời gian tác nghiệp và người lao động có ý thức trách nhiệm hơn trong công việc của mình.

Thay đổi thiết kế làm lợi 6,7 tỉ đồng

Anh Cao Xuân Thìn, chuyên viên Phòng Kỹ thuật mỏ - Công ty than Hòn Gai, được tôn vinh là tài năng trẻ Đoàn Than Quảng Ninh do có nhiều sáng kiến, sáng tạo được áp dụng trong thực tế. Một trong những công trình sáng kiến do anh đảm nhiệm đã mang lại cho nhà nước gần 7 tỉ đồng là “Giải pháp thông gió cho dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại và vận chuyển vật tư, vật liệu cấp cho lò chợ xây dựng cơ bản I-12-2a”, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tại của công ty.

Anh Thìn cho biết: “Theo thiết kế ban đầu của dự án, tổng khối lượng đường lò phải xén sửa để phục vụ công tác thông gió là 720 m với chi phí hơn 8,1 tỉ đồng. Tôi cùng các cộng sự đã lên phương án thiết kế lại và đã rút ngắn được số mét đường lò phải xử lý, với mức kinh phí chỉ còn hơn 1,4 tỉ đồng. So với dự án ban đầu, sáng kiến này đã có giá trị làm lợi trên 6,72 tỉ đồng”, anh Thìn cho hay.

Cũng theo anh Thìn, sáng kiến này có giá trị làm lợi không tính được bằng tiền, đó là do khoảng cách đường lò được rút ngắn đã tạo điều kiện thuận tiện cho công tác đi lại của cán bộ, công nhân, đảm bảo an toàn cho người lao động; đồng thời đáp ứng được yêu cầu vận chuyển vật tư, vật liệu cấp cho lò để xây dựng các hạng mục mặt bằng của dự án...

Đặc biệt, anh Thìn luôn quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động và luôn trăn trở để đưa ra những giải pháp trong lĩnh vực này, như sáng kiến “Thay đổi phướng án vận chuyển, cấp phát vật liệu nổ công nghiệp tại khu Thành Công và Cao Thắng”. Sáng kiến giúp giảm thời gian đi lại cho thợ mìn, đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi… và đã được công nhận mang lại nhiều giá trị to lớn cho người lao động.