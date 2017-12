Đây được xem là một trong những “nghề tay trái” đã và đang thu hút rất nhiều người trẻ.



Cát sê cao, được làm việc với người nổi tiếng

Tuấn Khang (Công ty BP Entertainment), người phụ trách tuyển chọn lực lượng diễn viên đóng MV cung cấp cho các công ty quản lý ca sĩ, cho biết hầu hết các ca sĩ hiện nay đều làm MV (music video) ca nhạc. Vì vậy họ luôn có nhu cầu tìm các gương mặt trẻ để diễn xuất trong MV. “Lượng ca sĩ ở VN hiện nay rất đông, trong đó không ít ca sĩ liên tiếp tung MV, vì thế mở ra nhiều cơ hội cho bạn trẻ làm nghề này”, Tuấn Khang nói.

Tuấn Khang cho biết thêm: “Nếu muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp, có những vai diễn trong phim truyền hình hay phim điện ảnh, đòi hỏi bạn phải trải qua những lớp đào tạo chính quy, phải có kỹ năng diễn xuất cao. Trong khi nếu tham gia MV ca nhạc, không bắt buộc phải có chuyên môn xuất sắc, mà chỉ cần “biết diễn”, có gương mặt đẹp là được”.

Nguyễn Túy Xuân Mai (học sinh lớp 12, Trường THCS - THPT Nam Việt, TP.HCM), cho biết: “Mình đam mê diễn xuất, nhưng để đóng phim đòi hỏi phải có yếu tố chuyên môn, chưa kể nếu thử vai thành công, được đóng phim thì cũng mất rất nhiều thời gian, khoảng vài tháng cho việc đóng một bộ phim. Trong khi đó, đóng MV ca nhạc không mất quá nhiều công sức và thời gian, chỉ khoảng 2, 3 ngày. Khi đó vừa có thể được diễn xuất, vừa có thời gian học”. Xuân Mai đã từng hai lần tham gia MV của ca sĩ Cao Thái Sơn, đó là Người thứ ba và Người cũ còn thương.

Tùy vào độ nổi tiếng của ca sĩ phát hành MV mà mức cát sê dành cho nghề đóng MV ca nhạc khác nhau. Ca sĩ càng nổi tiếng, diễn viên đóng MV càng được trả mức cao. Mỗi MV, mức cát sê dành cho diễn viên dao động từ 5 - 20 triệu đồng. Có không ít bạn trẻ tiết lộ mỗi tháng nhận được khoảng 3 - 4 lời mời từ các ca sĩ.

Được biết, có rất nhiều gương mặt trở nên quen thuộc với khán giả khi thường xuyên xuất hiện trong các MV ca nhạc, nhờ vậy đã kiếm thêm khoản thu nhập không nhỏ. Như Nguyễn Thị Lượm (Lily Luta, 25 tuổi, Khánh Hòa) từng nhận được các lời mời đóng MV ca nhạc của các ca sĩ: Hồ Quang Hiếu, Chi Dân, Bùi Anh Tuấn... Hay Hồ Thu Anh (23 tuổi, Hà Nội) đã nhận được những lời mời diễn xuất trong các MV: Sau tất cả (Erik), Lách thật phong cách (Ngô Kiến Huy), How deep is your love (Quang Vinh)... Nguyễn Huệ Phương (Phương Cara, 22 tuổi, Vĩnh Long) cũng cho biết sau khi đóng cùng Sơn Tùng M-TP trong MV Nơi này có anh, cô đã nhận được nhiều lời mời đóng MV.

Cơ hội nổi tiếng

Xuất hiện trong MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng cũng giúp những người đóng cùng nổi tiếng hơn. Từ những cô nàng, anh chàng chưa từng được biết đến, bỗng chốc họ trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng; trở thành hot girl, hot boy.

Mới đây nhất, diễn viên trẻ Mai Tài Phến (26 tuổi, Bạc Liêu) đã nổi như cồn trên mạng khi được tham gia diễn xuất trong hai sản phẩm âm nhạc đình đám là Em gái mưa (của ca sĩ Hương Tràm) và Đừng hỏi em (Mỹ Tâm).

Các hot girl đình đám trên mạng như: Huỳnh Hồng Loan, Ngọc Châm, Hồ Thu Anh, Nguyễn Huệ Phương... đã trở nên nổi tiếng khi có cơ hội kết hợp cùng Sơn Tùng M-TP trong các MV ca nhạc.

Trần Hữu Phát (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ “sống tốt với nghề đóng MV ca nhạc” không chỉ bởi cát sê cao mà còn đem lại nhiều cơ hội để nổi tiếng. Chàng trai này từng là “soái ca” trong nhiều MV ca nhạc như: Đánh thức (Hương Tràm), Người tôi yêu, Đừng hạnh phúc em nhé (Chi Dân), Người thứ ba (Cao Thái Sơn)...

Nguyễn Thanh Vy (25 tuổi, Bến Tre) cũng trở nên nổi tiếng sau khi diễn xuất trong MV Em gái mưa (Hương Tràm). Cô gái này cũng thường xuyên xuất hiện trong các MV ca nhạc của Đông Nhi, Đức Phúc...

Làm nghề đóng MV ca nhạc cũng mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người trẻ, nhất là những ai muốn theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. “Khi được xuất hiện trong MV ca nhạc, chắc chắn bạn sẽ được các nhà quảng cáo để ý đến và có thể được mời tham gia đóng quảng cáo sản phẩm. Nếu diễn xuất tốt, có gương mặt ưa nhìn thì có cơ hội được các đạo diễn để ý, nhắm cho các vai diễn trong phim”, Lê Ngọc Hoài An (21 tuổi, Hà Nội), người từng xuất hiện trong MV My lady của nhóm F.O.E, tâm sự.

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, diễn viên Huỳnh Anh cũng từng tham gia đóng nhiều MV ca nhạc của nhạc sĩ Mr.Siro, ca sĩ Bảo Anh...

Chàng trai Jin Tuấn Kiệt (Nguyễn Tuấn Kiệt, 23 tuổi, TP.HCM) cũng dần nổi tiếng nhờ tham gia đóng khá nhiều MV. “Ngày đầu tham gia đóng MV cho ca sĩ Miu Lê, mình diễn xuất chưa tốt, chỉ biết diễn theo bản năng. Tuy nhiên, dần dà được hướng dẫn nhiều, nên đã học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm”, Jin Tuấn Kiệt kể. Sau khi xuất hiện trong MV Anh đã sai của ca sĩ Only C, tên tuổi của chàng trai này càng trở nên nổi tiếng hơn. Hiện tại, Jin Tuấn Kiệt đang là người mẫu ảnh, diễn viên và ca sĩ trẻ rất được giới trẻ hâm mộ.

Xuân Phương