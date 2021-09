Nữ sinh sắp xếp việc học, dầm mưa bám chốt chống dịch Covid-19

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, gây ngập úng ở nhiều nơi. Lực lượng đoàn viên, thanh niên, bộ đội, công an đã tham gia gặt lúa giúp dân.