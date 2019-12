Ô nhiễm không khí, nhiều người ngại ra đường chơi Giáng sinh

“Chúng tôi cho con đi khu vui chơi thiếu nhi gần nhà, rồi nhờ dịch vụ ông già Noel tặng quà cho con”, anh Quyền nói.

“Trước Giáng sinh thì chúng tôi cũng muốn ra đường để chụp ảnh, mua sắm nhưng mấy ngày nay thấy khói bụi ô nhiễm quá cũng ngại. Từ 4 giờ chiều, cầu Chánh Hưng (Q.8) đã tắc nghẽn, xe gắn máy phả khói, bụi trên đường mù mịt, thoát ra được cũng mất nửa tiếng, oải hết người rồi còn chơi gì nữa”, ông bố trẻ giải thích.

Tại TP.HCM, hồi 14.10, toạ đàm Hiểu về ô nhiễm không khí do doanh nghiệp xã hội CHANGE tổ chức. Tại đây, những tác hại kinh khủng của bụi mịn, đặc biệt PM2.5 (là hạt bụi có đường kính 2.5 micromet) vấn nạn chính trong ô nhiễm không khí hiện nay - đã được các chuyên gia cảnh báo tới người dân.

Tiến sĩ Trần Ngọc Đăng, giảng viên bộ môn Sức khỏe môi trường, Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết bụi mịn xâm nhập qua đường hô hấp, xâm nhập vào phổi, tới phế nang, tới các mạch máu, do đó gây những tác động như khò khè, khó thở, viêm mũi viêm xoang nhức đầu, đặc biệt với người bị hen suyễn, tắc nghẽn đường hô hấp thì hê luỵ còn nặng hơn. Bụi mịn có thể xâm nhập vào thành mạch máu, do đó có thể gây xơ vữa, tắc nghẽn đường máu, nhồi máu cơ tim, gây đột quỵ; bụi mịn cũng xâm nhập tế bào não, tấn công và gây tổn thương tế bào não. Theo WHO, ô nhiễm không khí có thể là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư. Đặc biệt, ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.