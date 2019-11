Bụi mịn có thể gây đột quỵ não

Hội nghị hô hấp châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 24 đã khai mạc tối nay 14.11, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp báo thông tin về hội nghị, giáo sư Ngô Quý Châu, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam, cho hay, tần suất mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là khoảng 4,4% người trên 40 tuổi, tỷ lệ này có xu hướng ngày một tăng. Nguyên nhân chính gây COPD, ngoài do hút thuốc lá, thuốc lào, thì ô nhiễm môi trường (do khói bụi từ các phương tiên giao thông, từ khói bếp than, khói đốt rơm rạ) là yếu tố quan trọng. COPD là tình trạng viêm, tổn thương phổi không hồi phục nhưng hiện đã có thể kiểm soát tốt cùng với các cập nhật phác đồ điều trị.