Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 84.640 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút 2.723.905 lượt thanh niên tham gia; toàn Đoàn thực hiện 478 công trình thanh niên cấp tỉnh (tăng 56 công trình so với năm 2018), 2.841 công trình thanh niên cấp huyện (đạt 68,4% so với năm 2018), 40.241 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (đạt 53% so với năm 2018) với tổng giá trị 144.552 triệu đồng; 47 đội hình dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đoàn đã tham gia thắp sáng hơn 1.700 km đường giao thông nông thôn; xây dựng hơn 2.600 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu với chiều dài 878 km; làm mới 771,8 km đường, 576 cầu nông thôn (tăng 446 cầu so với số liệu 6 tháng 2018); xây dựng mới 1.369, tu sửa 10.419 nhà văn hóa; xóa 3.939 nhà tạm, nhà dột nát; tổ chức 1.508 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 70.165 đoàn viên, thanh niên. Cả nước có 6.255 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế (trong đó 495 câu lạc bộ được thành lập mới) với 37.133 thành viên, qua đó, hỗ trợ được 37.133 thanh niên nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.