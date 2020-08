Phụ nữ thuộc nhóm nào cảm thấy mệt mỏi nhất?

Cuộc khảo sát mới do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố hồi tuần trước, với sự tham gia của hơn 27.000 người, theo tờ Chosun Ilbo.

Kết quả khảo sát cho thấy trong 10 người thì có 8 người cho hay họ mệt mỏi sau một ngày làm việc. Tỷ lệ phụ nữ than mệt mỏi là 80,7%, so với tỷ lệ 79,3% trong nam giới. Tỷ lệ này ở phụ nữ kết hôn là 81,4% , so với 80% ở đàn ông có vợ.

Cũng theo kết quả khảo sát, 87,5% số người đi làm than mệt mỏi, cao hơn tỷ lệ 68,1% trong số người không có việc làm. Những người đi làm có con nhỏ cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn, với tỷ lệ 93,9%, trong khi tỷ lệ này trong số người đi làm mà không có con là 78%.

Kết quả khảo sát còn cho thấy những phụ nữ kết hôn trong độ tuổi 30 cảm thấy mệt mỏi nhất, với tỷ lệ 90,5%, kế đến nhóm người trong độ tuổi 40 (87,7%), nhóm người trong độ tuổi 50 (81,3%) và nhóm người trong độ tuổi 20 (80,9%).

Những người có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên cũng cảm thấy mệt mỏi hơn so những người tốt nghiệp trung học phổ thông trở xuống, với tỷ lệ tương ứng là 83,9% và 77%.