Ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2018

Đến dự buổi lễ có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Đảng; ông Phạm Văn Rạnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; các lãnh đạo tỉnh Long An cùng hơn 2.000 thanh niên của tỉnh Long An.

NỮ VƯƠNG Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ ra quân bà Mai nhấn mạnh: “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hình ảnh đẹp trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam. Từ đó đến nay, chiến dịch đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút hàng chục triệu bạn trẻ tham gia, tạo dấu ấn đậm nét về hình ảnh của thế hệ trẻ trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh quốc phòng. Từ phong trào, nhiều bạn trẻ đã trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”.

Đồng thời, bà Mai cũng đề nghị chiến dịch phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phong trào có chiều sâu và là môi trường rèn luyện, trưởng thành của thanh niên. Phải chú trọng đến các vấn đề bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an sinh xã hội,…Làm tốt vai trò hạt nhân nòng cốt của tổ chức Đoàn trong hoạt động tình nguyện, để thu hút đông đảo thanh niên, lôi cuốn nhiều lực lượng trong xã hội tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, anh Phong cho biết hoạt động trong chiến dịch phải đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, bám sát các nội dung của phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIvà chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tập trung vào các nội dung như tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

NỮ VƯƠNG Anh Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

“Chúng tôi tin và mong những tháng ngày tình nguyện của mùa hè năm nay sẽ giúp các bạn thanh niên thêm hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào, cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì sự phát triển của từng địa bàn, quê hương, đất nước”, anh Phong nhắn gửi.

Ngay sau buổi lễ, các lãnh đạo đã đi thăm và tặng quà Mẹ VN Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, khởi công các công trình nhà nhân ái, khánh thành sân chơi cho học sinh trường Tiểu học Tân Đông (Thạnh Hóa, Long An),…Và đồng loạt với đó, ra quân dọn vệ sinh môi trường, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, tập huấn kỹ thuật lái xe an toàn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe trên địa bàn tỉnh Long An.

NỮ VƯƠNG Buổi lễ thu hút hơn 2000 thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An

Nhìn những gương mặt thanh niên cười tươi rạng rỡ trong buổi lễ, chúng tôi biết được sự háo hức và mong chờ một mùa hè tình nguyện đầy ý nghĩa của các bạn.

Trương Thị Mai Phương (20 tuổi, TP. Long An), một trong hơn 2000 thanh niên trong tỉnh đi dự buổi lễ sáng hôm nay, Phương bày tỏ: “Cũng như mọi năm, cứ mùa hè đến là tụi em lại chờ đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện hè. Vui vì tụi em được đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, hơn thế nữa là có được một mùa hè ý nghĩa để mỗi chúng em trưởng thành hơn”.

Cũng trong sáng nay, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Tân Đông háo hức khi được vui chơi thỏa thích trên sân chơi mới được khánh thành. Bùi Trịnh Quê Trân (học sinh lớp 4 của Trường) chia sẻ: “Hôm nay em được chơi vui, được ngồi trong ngôi nhà toàn quả bóng, được chơi xích đu và bập bênh với bạn. Từ nay, mỗi lúc đi học tụi em sẽ có được nhiều trò chơi để chơi, thích lắm ạ”.

