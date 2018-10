Sáng tạo trẻ: Tủ trồng rau thông minh

Dự án của nhóm cũng vừa mới nhận được giải nhì tại cuộc thi IoT Startup 2018 do Khu công nghệ cao TP.HCM tổ chức.

Người dùng “ra lệnh” cho phần mềm

Nói về lý do thực hiện sản phẩm này, Đăng Khôi cho biết việc trồng rau sạch trong gia đình đang trở thành xu hướng của thời đại. Ở hộ gia đình, tủ trồng rau ngay trong nhà (đối với gia đình có diện tích nhỏ) vừa phục vụ nhu cầu rau sạch cho bữa ăn, vừa đáp ứng được tính thẩm mỹ.

Tủ có các module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm được kết nối với bộ điều khiển trung tâm. Một module phần mềm truyền nhận dữ liệu cài đặt tại máy chủ có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ các cảm biến, trạng thái mở/tắt của các module điều khiển về máy chủ rồi lưu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời gửi lệnh điều khiển từ máy chủ do người dùng “ra lệnh” (tức là người dùng vẫn có thể can thiệp và điều khiển phần mềm tự động này khi thấy cần thiết), hoặc do phần mềm tự động tính toán đến các module điều khiển. Và một module phần mềm chạy trên nền web cho phép người dùng giám sát theo thời gian thực các thông số cảm biến, trạng thái của module, cho phép người dùng điều khiển đóng ngắt các thiết bị bên trong tủ trồng rau sạch…