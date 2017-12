Giúp sản phụ trong đêm bão



Chị Phan Thị My (ngụ khóm 3, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) sinh con trong những ngày tránh bão nên hai vợ chồng quyết định đặt tên con là Bão. Kể câu chuyện nói về tên con mình, anh Phan Văn Vũ (chồng chị My) vẫn còn hồi hộp và cảm kích tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Đốc. Anh kể gia đình nghèo, phải đi làm thuê trên biển. Tối 25.12, vợ anh chuyển dạ, một tay anh bồng đứa con đầu lòng, tay kia dìu vợ đi trong mưa gió nhưng không có ai giúp đỡ vì mọi người đã đi trú bão. Sau đó, anh dìu vợ đến trụ sở khóm 6, TT.Sông Đốc nhờ trợ giúp. Tại đây, lực lượng trực chống bão đã hỗ trợ đưa chị My đến một điểm khám tư nhân để sinh em bé. Tuy nhiên, sau khi sinh xong, sức khỏe chị My rất yếu, cần được hỗ trợ tiếp sức.

Hay tin này, đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau chỉ đạo Đồn biên phòng Sông Đốc bố trí phương tiện, nhanh chóng đến nơi, chuyển mẹ con sản phụ đến Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc ngay trong thời điểm mưa lớn, gió mạnh để cấp cứu. Hai cán bộ biên phòng trực tiếp hỗ trợ mẹ con chị My là thượng úy Hà Hoàng Duy và thượng úy Lê Thành Út. Nhận lệnh trong đêm tối, mưa gió, các anh cố gắng thực hiện nhanh chóng sao cho đảm bảo tính mạng mẹ con sản phụ. “Chúng tôi rất mừng vì kịp thời đưa mẹ con sản phụ đến được phòng khám đa khoa cấp cứu. Sau đó, chúng tôi quay ra cửa biển để tiếp tục công việc hỗ trợ ngư dân nên vẫn không biết họ tên sản phụ là gì. Chờ trời sáng, bão qua nhanh, chúng tôi mới quay lại thăm mẹ con chị ấy”, thượng úy Duy chia sẻ.

Nhờ được cán bộ, chiến sĩ biên phòng kịp thời hỗ trợ nên sức khỏe mẹ con chị My ổn định. Trong niềm vui “mẹ tròn con vuông”, vợ chồng anh Vũ, chị My luôn miệng cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của bộ đội biên phòng.

Lo chỗ ăn nghỉ cho người già

Trong những ngày phòng chống bão, các đồn biên phòng đã tiếp nhận hàng ngàn người dân đến tránh trú bão. Bà con được bộ đội tận tình hỗ trợ từ nơi ăn, nghỉ đến chăm sóc sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Đe (74 tuổi, ngụ khóm 1, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) được bộ đội đưa đến đồn tránh trú từ chiều 24.12. Sức khỏe bà Đe yếu, huyết áp thường xuyên bị tụt, ăn uống không đảm bảo nên lực lượng quân y Đồn biên phòng Sông Đốc phải túc trực chăm sóc. Sáng 26.12, khi thời tiết ổn định, bà con bắt đầu ra về, nhưng bà Đe yếu, không đi lại được, các chiến sĩ biên phòng lại chở bà Đe đến Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc để các bác sĩ chăm sóc. Những người còn lại không có người thân đón về thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đưa về tận nhà.

Bà Trần Thị Sanh (ngụ khóm 1, TT.Sông Đốc) cảm động cho biết, lúc bão sắp vào Cà Mau, ai cũng lo dự trữ đồ ăn thức uống, chằng chống nhà cửa. Những hộ khá giả thì an tâm trong nhà vững chắc; còn những hộ khó khăn, nhà ở tạm bợ như bà may mắn có các chú bộ đội hỗ trợ, đưa đến đồn biên phòng tránh trú. “Bình thường các chú bộ đội đã gần gũi. Lúc mưa bão thì vì dân mà dầm mình trong mưa gió. Nhìn mấy chú chạy đôn chạy đáo lo cho dân mà thấy thương”, bà Sanh nói.

Lê Khoa