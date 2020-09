Sinh viên vẫn còn chủ quan với bệnh sốt xuất huyết

Đừng tự mua thuốc điều trị Ảnh: NVCC Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên bộ môn tai mũi họng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, cho biết bệnh sốt xuất huyết xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 11, cao điểm là tháng 9, do thời điểm này mưa nhiều, tầng suất sinh sản của muỗi cao. “Sốt xuất huyết không phải bệnh nhiễm virus cấp tính thông thường. Bệnh thường diễn biến nặng từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 tính từ sau khi bị truyền bệnh bởi muỗi vằn (gây lây nhiễm virus Dengue), với các triệu chứng như: Sốt cao, lên đến 40,5 độ C (thậm chí 41 độ C), nhức đầu; đau phía sau mắt; đau khớp và cơ; buồn nôn và ói mửa. Vào ngày thứ 5, cơn sốt có thể sẽ giảm xuống, thậm chí hạ sốt đột ngột. Tuy nhiên điều này cũng rất nguy hiểm bởi vì nó đang bắt đầu vào giai đoạn thứ hai đó là “xuất huyết”. Ở giai đoạn này sẽ có những biểu hiện tổn thương mạch máu và mạch bạch huyết, chảy máu cam, chảy máu ở nướu hoặc dưới da, gây ra vết bầm tím. Thể bệnh này có thể dẫn đến tử vong”, bác sĩ Minh cho biết. Vị bác sĩ này còn khuyến cáo triệu chứng sốt cao của sốt xuất huyết rất dễ nhầm lẫn với sốt Covid-19 và các bệnh nhiễm virus khác. Tuy nhiên sốt của sốt xuất huyết sẽ cao liên tục trong những ngày phát đầu. Sốt của dịch Covid-19 vẫn cao nhưng kèm theo triệu chứng hô hấp như ho liên tục, kéo dài khó thở (biển hiện không có ở bệnh sốt xuất huyết). “Khi phát hiện dấu hiệu sốt từ những ngày đầu, gia đình đừng tự mua thuốc điều trị mà nên đưa người thân sớm đến cơ quan y tế để được thăm khám và chuẩn đoán”, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh nói. Tấn Đạt