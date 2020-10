Tái khởi nghiệp sau dịch: Sống khỏe với túi... biết thở

Túi biết thở đi thi khởi nghiệp

Trần Thị Diễm My cho biết những chiếc túi biết thở tuy nhỏ bé nhưng cũng theo cô và đồng đội tới nhiều cuộc thi khởi nghiệp trong năm 2020, như Start up Wheel; khởi nghiệp do cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức. Gần đây nhất, sản phẩm của nhóm My lọt vào vòng chung kết khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn của T.Ư Đoàn.