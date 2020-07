Tài năng kĩ xảo 9X: “Không dám đi chơi vì sợ lỡ mất thời gian“

Những ngày qua, đoạn phim ngắn “Pikachu trở lại” gây “sốt” trên nhiều diễn đàn yêu kĩ xảo Việt. Theo đó, đoạn clip dài 3 phút 36 kể về hành trình tìm lại người bạn thân Pikachu đi lạc của Bảo Duy – một chàng trai sống tại TP.HCM. Vì quá nhớ Pikachu thật nên cậu đã sáng chế ra một chú Pikachu máy và phóng vào không gian để tìm lại người bạn thân. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy bạn mình đang lơ lửng trong không trung và lập tức ấn nút “return” để nhờ Pikachu máy đưa Pikachu thật trở về. Khoảnh khắc hai người hội hộ trên sân thượng khiến nhiều người xúc động.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn phim ngắn hút gần 4 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm lượt bình luận. Clip này cũng được chia sẻ rộng rãi ở nhiều hội nhóm, fanpage yêu kĩ xảo, đồ họa của Việt Nam và nước ngoài.

Được biết, đây là phần 2 tiếp nối phần 1 của đoạn phim ngắn mà Bảo Duy ra mắt cách đây 4 tháng. Nhân vật bạn thân Pikachu do ăn quá nhiều nấm và bị bay vào không gian và mất tích trong thời gian dài. 9X chia sẻ, cậu không áp lực về thời gian thực hiện bộ phim mà chỉ làm vào những lúc rảnh rỗi, sau giờ học và đi làm thêm. Riêng về hình tượng Pikachu cũng là sự trùng hợp, khi thời điểm đó, cậu đang học kĩ thuật tạo lớp lông cho nhân vật đồ họa, đúng thời điểm bộ phim “Thám tử Pikachu” ra rạp. Vì thế, cậu quyết định sử dụng hình tượng chú mèo vàng này nhưng xây dựng tính cách riêng cho nó. Ngoài ra, Bảo Duy cũng tiết lộ ý nghĩa sâu sa sau hình tượng người bạn thân Pikachu đi lạc.

“Câu chuyện về Pikachu có hai cách tiếp nhận. Một cách tiếp nhận đại trà mà mọi người thấy, đó là con Pikachu trong lúc chơi với mình gặp tai nạn và mình phải đi kiếm lại. Tuy nhiên, có một cốt truyện khác mà chỉ có một mình cảm nhận và biết thôi, đó là nó giống như một con người khác của chính mình”, Bảo Duy nói.

“Trong lúc mình đang đi làm freelancer (làm tự do) hay có nhận mấy dự án này kia thì bản thân mình có một số trải nghiệm , một số khó khăn trong công việc. Mình như lạc lối giống như con Pikachu bị trôi đi trong không gian. Mình nhận ra, lúc đầu mình làm VFX (Visual Effects – kĩ xảo điện ảnh ) tâm trạng như thế nào? Lúc này, sau cả ba, bốn năm mình cảm thấy nó khác ra sao? Rõ ràng là mình buồn và không thích như vậy. Cho nên mình cố gắng tìm lại chính mình, cũng là tìm lại “người bạn” Pikachu”, Duy giải thích.

Mỗi tập phim, cậu bạn mất 1 tuần để viết kịch bản. “Thật ra vừa làm vừa viết, mà kịch bản đang quay rồi cũng có thể điều chỉnh vì đây là dự án của mình, mình có quyền quyết định”. Đạo cụ ghi hình chỉ bằng một chiếc máy ảnh có màn hình gương lật và một chân máy nhỏ. Đạo cụ chính là cái bàn, cái ghế trong nhà; là đồ sửa chữa điện tử của ba hay chính là chú mèo đốm trắng trong nhà. Bối cảnh cũng không thể gần gũi hơn khi nhà Duy có một khoảng sân thượng thoáng đãng, nhiều cây cối để tạo ra cảm hứng sáng tác.

9X đời cuối đến với lĩnh vực sáng tạo đồ họa từ năm lớp 12 . Nhưng phần mềm đầu tiên cậu tiếp cận không phải là After Effect mà lại là Photoshop. “Lúc ấy, mình cảm thấy rất vui vì thấy có thể làm đủ thứ trên phần mềm này. Mình có thể tạo ra các hiệu ứng ma thuật, lửa cháy rất thú vị…”. Duy kể thêm: “Khi mình đang làm photoshop, một ngày mình mở After Effect lên thì thấy giao diện rối quá, mình sợ và tắt liền luôn. Cỡ 3 – 4 tháng sau, khi bắt đầu quen với Photoshop rồi mình mới dũng cảm mở lại after effect lên”. Thế rồi dần dần quen và bắt đầu dấn thân vào con đường đồ họa, từ những hình ảnh 2D cho đến 3D và nhiều hơn thế nữa.