Tết Tân Sửu 2021: Người trẻ mong muốn điều gì cho năm mới?

Phạm Thanh Nhàn, sinh viên năm 3 Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho hay: "Mong muốn của mình đó là dịch bệnh mau qua đi để mọi người có một cái tết an vui và hạnh phúc hơn. Mong muốn hết dịch bệnh để sinh viên không cần phải học online, được đến trường lớp, gặp thầy cô bạn bè.”

Đó là câu nói của Nguyễn Hoàng An 22 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Kinh Tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM). Năm mới này An dự định sẽ học thêm lớp học về luật sư và có nhiều thành tích trong năm mới. Hoàng An nói thêm: “Năm qua là một năm vất vả với mình và mọi người, mình tốt nghiệp trong thời điểm dịch Covid-19 và cũng may mắn có một công việc như mong muốn. Mong là đón năm Tân Sửu chuyện cũ bỏ qua, và bắt đầu năm con trâu suôn sẻ. Mình hy vọng năm mới này dịch bệnh nhanh chóng qua đi, gia đình nhiều sức khỏe .”