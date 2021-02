Tết Tân Sửu 2021: Nồi thịt xíu Hội An ngày tết của má

Hương vị đậm đà thơm từ đầu ngõ đã làm tôi không sao quên được trong những ngày tết se lạnh.

Hội An vào thế kỷ 17 - 18 là một thương cảng sầm uất, tàu buôn ngoại quốc tập trung đông, là nơi trao đổi hải hành quốc tế của vùng đất Nam Hà một thưở. Cũng vì lẽ đó, giao thoa văn hóa trong đó có ẩm thực trở nên đa dạng

Người Hoa di dân lập làng quanh thương cảng đã để lại món ngon thịt xá xíu, nổi tiếng này. Người Việt tiếp nhận và cải tiến cùng với gia vị địa phương tạo nên hồn của món thịt xíu. Mỗi độ tết về, nhà nhà ở Hội An đều làm món ngon này. Vì nhiều lý do, như để được lâu ngày, đậm đà hương vị.

Tôi nhớ như in mùi thịt xíu thơm chiều se lạnh của má làm cho nhà ăn tết. Buổi sớm má ra chợ, mua thịt heo phải là thịt ba chỉ vừa nạc, vừa mỡ, không quá dai cũng không mềm. Để có nồi thịt xíu ngon đúng vị, khâu chuẩn bị má nói phải tỉ mỉ. Gia vị không thể thiếu cho món này là ngũ vị hương và xì dầu là hai thứ bất biến, cộng thêm tỏi và hạt tiêu giã nhỏ. Hạt tiêu phải là hạt tiêu thơm từ vùng Tiên Phước trong tỉnh nhà được rang căng và thơm mới tạo mùi dậy được. Sau khi ướp hỗn hợp trên cùng đường, nước mắm, phải để ít nhất 3 giờ liền để thịt được thấm đều. Má dặn phải có nước mắm nhĩ để thịt được mềm và trong, tạo màu đỏ cho thịt.

Nói đến đây bỗng tôi nhớ nhà, nhớ buổi tối má xíu thịt bên bếp than hồng. Còn chị em tôi ngồi chờ miếng thịt chín để được ăn thử.

Ngày trước quê nghèo, món thịt này phải vào dịp tết má mới làm, vừa để cúng tổ tiên trong ba ngày tết vừa để con cháu trong nhà ăn khi chợ đã vãng.

Không như người Hoa thịt xíu để nướng trên bếp than. Người Hội An quê tôi dùng dầu phộng để chiên, má nói làm vậy thịt vừa mềm lại dữ được độ ẩm bên trong và béo nữa. Quả thật Má sành món thịt xíu này. Than phải để nhỏ vừa rim không cháy lớn, dễ cháy thịt mà lại khô. Cho đến khi chín là mùi thơm lan tỏa trong gian bếp của nhà. Chị em tôi mắt đứa nào đứa nấy hâu hấu vì thèm.