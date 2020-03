Tháng Thanh niên: Những mô hình dấu ấn với cộng đồng

Trong tuần, các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh đã được các cơ sở Đoàn khu vực đô thị tập trung triển khai thực hiện, như: Công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các Ngày chủ nhật xanh triển khai dọn vệ sinh môi trường; xây dựng tuyến phố (đường, hẻm) văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”…

Tiêu biểu như thanh niên ở Tiền Giang xây dựng 14 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - an ninh” với chiều dài khánh thành 9,6 km, ra mắt 14 tuyến đường thanh niên tự quản tổng chiều dài 21,5 km; Hải Dương tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường , bóc dỡ hơn 1.500 biển quảng cáo trái phép, trồng mới 1.500 cây xanh và 420 m2 hoa ngũ sắc tại các tuyến đường “Văn minh đô thị”, thu gom 2,5 tấn rác thải; Quảng Bình xây dựng và duy trì hoạt động 8 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Các cấp bộ Đoàn đã quan tâm, triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội thiết thực, mang lại hiệu ứng xã hội cao như: thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đổi giấy chứng minh nhân dân, hiến máu tình nguyện, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Thanh niên cả nước đã khám chữa bệnh miễn phí cho 6.899 lượt người dân, hiến tặng 7.037 đơn vị máu, trao 2.745 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị hơn 1,456 tỉ đồng, xây dựng mới, sửa chữa được 212 nhà nhân ái với tổng giá trị hơn 5,741 tỉ đồng, 187 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng mới với tổng trị giá hơn 3,498 tỉ đồng.

Tiêu biểu, thanh niên Long An phát 3.350 tờ rơi, 1.280 khẩu trang y tế , 300 chai nước rửa tay, vận động 1 thanh niên cách ly tại nhà về từ Nhật Bản. Tuyên Quang tặng 500 chai nước rửa tay, 15.000 khẩu trang miễn phí và trên 2.000 tờ rơi. Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) chuẩn bị 300 can anolyte để chuyển đến các hộ dân đang cách ly tại chung cư Hòa Bình . Vĩnh Phúc trao tặng 15.000 khẩu trang y tế và khẩu trang diệt khuẩn, 30 máy đo thân nhiệt cho 27 trường mầm non, tiểu học, THPT trên địa bàn tỉnh. Hải Dương phát 15.400 khẩu trang miễn phí, 6.500 bánh xà phòng, 5.300 chai nước muối, 1.600 chai nước rửa tay khô và dung dịch cồn, 75 máy đo thân nhiệt, 6.000 tờ rơi tuyên truyền miễn phí.