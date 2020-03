Tháng Thanh niên: 'Thắp sáng đường quê' tại các huyện biên giới

Những công trình thanh niên “thắp sáng đường ” tỉnh đoàn Bình Phước triển khai, do các đoàn viên, thanh niên tham gia góp công sức, kinh phí thực hiện trong tháng thanh niên đang góp phần thắp sáng những con đường liên ấp, liên xã tại các huyện biên giới, lan tỏa tinh thần xung kích , tình nguyện vì cộng đồng trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Công trình "thắp sáng đường quê tại huyện biên giới Bù Đốp Hoàng Giáp

Những ngày nắng nóng giữa tháng 3, các đoàn viên, thanh niên huyện biên giới tại Bình Phước tham gia thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Cùng tỉnh đoàn Bình Phước tham gia trao các công trình thanh niên, phóng viên Thanh Niên nhận thấy sự phấn khởi, vui mừng của người dân khi những công trình thanh niên, là những tuyến đường thắp sáng liên ấp, liên xã được “sáng đèn”, đưa vào sử dụng và mang lại ý nghĩa thiết thực cho người dân.

Công trình thắp sáng đường quê tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước Hoàng Giáp

Phấn khởi lắm!

Công trình thanh niên “thắp sáng đường quê” tại ấp 9, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, Bình Phước được thực hiện với chiều dài 1,5 km, 50 trụ bê tông, bóng đèn, ống cắm cờ... Với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó UBND xã Lộc Thuận hỗ trợ gần 65 triệu đồng, các cấp bộ đoàn đóng góp 22 triệu đồng và toàn bộ công sức lắp đặt, phần còn lại do nhân dân và mạnh thường quân đóng góp.

Ông Trần Văn Phong, Trưởng ban công tác mặt trận ấp 9, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh cho biết ấp 9, xã Lộc Thuận hiện có gần 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo chiếm đến gần 15%. Tuyến đường được hỗ trợ thực hiện thắp sáng là tuyến đường liên xã, nhiều năm nay vẫn chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng do người dân còn nhiều khó khăn. “được các bạn đoàn viên, thanh niên và chính quyền địa phương hỗ trợ, chung tay hỗ trợ, đóng góp, bà con rất vui. Có đèn chiếu sáng bà con đi lại thuận tiện, an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng sẽ tốt hơn.” ông Trần Văn Phong vui vẻ chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên trao khẩu trang y tế cho người dân phòng chống Covid-19 Hoàng Giáp

Tại tuyến đường thuộc ấp 1, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, công trình “thắp sáng đường quê” có chiều dài 2,1 km được các đoàn viên, thanh niên thực hiện gần 2 ngày qua. Từ mua trang thiết bị, dựng cột sắt, kéo dây, lắp đặt các bóng đèn chiếu sáng đều do các bạn đoàn viên, thanh niên thực hiện. Ông Cao Văn Tỉnh, ấp 1, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước chia sẻ: “ Không có đèn chiếu sáng, tối đến an ninh trật tự phức tạp, người dân đi lại cũng khó khăn. Cám ơn các bạn trẻ đã cùng hỗ trợ người dân lắp đặt công trình này. Nó rất ý nghĩa với bà con.

Vui nhất có lẽ là người dân thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước . Tuyến đường 1,2 km được lắp đặt hơn 60 bóng đèn chiếu sáng. Theo đại diện chính quyền địa phương, thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập hiện có hơn 80% người dân làm nghề thuần nông nghiệp, việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng do không đủ mức đóng góp nên việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng đã bị gác lại nhiều năm nay.

Ông Lê Đình Phùng, thôn trưởng thôn 2A, chia sẻ: “Được các bạn trẻ hỗ trợ một phần kinh phí, công lắp đặt để làm hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường này bà con rất vui. Không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà còn chung tay xây dựng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.”

Những tuyến đường nông thôn giờ đã "sáng, xanh, sạch, đẹp". Nhiều người dân cho biết sắp tới bà con cũng sẽ cố gắng lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường này.

Công trình "thắp sáng đường quê" tại huyện biên giới Bù Gia Mập Hoàng Giáp