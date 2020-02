Thanh niên Yên Bái làm 10.000 khẩu trang vải tặng dân phòng chống virus Corona

Theo Tỉnh đoàn Yên Bái, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (8 - 9.2), đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Yên Bái tiếp tục ra quân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona . Nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng đã lan truyền cảm hứng trong xã hội.

Thị đoàn Nghĩa Lộ đã phối hợp với Nhà may Cẩm Hường tại địa phương và Phòng Y tế thị xã tổ chức sản xuất và cấp phát miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang vải cho người lớn và trẻ em đảm bảo quy cách phòng, chống dịch cấp độ 1. Nhà may Cẩm Hường ủng hộ toàn bộ vật tư, vật liệu và nhân công để may khẩu trang.

Học sinh tham gia sản xuất khẩu trang vải để phát cho người dân Ảnh Nhật Nam

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi và đoàn viên, thanh niên Trường THPT Nghĩa Lộ đã cùng tham gia các công đoạn gia công khẩu trang và cấp phát khẩu trang miễn phí tại 14 xã, phường của thị xã vào ngày 8.2.

Tại nhiều trường học khác trên toàn tỉnh, Đoàn Thanh niên các trường đã tổ chức cho học sinh, giảng viên trẻ đi phát khẩu trang miễn phí cho dân.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang vải phòng dịch Ảnh Nhật Nam

Cụ thể, Đoàn Trường THPT Trần Nhật Duật (huyện Yên Bình) phát miễn phí 800 khẩu trang, 15 chai rửa tay khô, phun khử trùng toàn bộ 32 lớp học, thư viện và phòng làm việc trong nhà trường, dán 25 áp phích tuyên truyền tại các lớp và bảng tin.

Đoàn trường THPT Thác Bà (huyện Yên Bình) phát 1.150 khẩu trang miễn phí cho học sinh và người dân quanh trường, chuẩn bị nước rửa tay; phun khử trùng 27 lớp học và 6 phòng làm việc công vụ.

Thanh niên phát khẩu trang vải miễn phí cho dân Ảnh Nhật Nam

Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ (huyện Lục Yên) phát miễn phí 750 khẩu trang cho học sinh và nhân dân...

Không chỉ học sinh THPT, mà học sinh THCS cũng được huy động tham gia việc làm ý nghĩa này. Theo đó, Thành đoàn Yên Bái đã tổ chức cho Liên đội Trường THCS Quang Trung phát miễn phí trên 1.000 khẩu trang cho dân.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng phát 1.000 khẩu trang miễn phí cho công dân đến làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân; dán pano, áp phích tại nơi tiếp công dân và những nơi có đông người qua lại.

Học sinh tham gia phát khẩu trang miễn phí tại những nơi đông người Ảnh Nhật Nam

Đặc biệt, Tỉnh đoàn Yên Bái đã yêu cầu các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng… Vận động các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức phát miễn phí khẩu trang, các đồ dùng, vật tư y tế miễn phí cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

100% Đoàn cấp huyện tuyên truyền đều đặn trên các trang mạng xã hội chính thống do đơn vị quản lý để tuyên truyền, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, nhất là các biện pháp phòng ngừa chủ động vệ sinh cá nhân, nơi ở, gia đình; khuyến nghị đoàn viên thanh niên và nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người.

Thanh niên Yên Bái phát khẩu trang miễn phí trong những ngày diễn ra dịch bệnh do virus Corona Ảnh Nhật Nam

Đáng lưu ý, Đoàn Thanh niên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên không chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, gây hoang mang, dao động cho nhân dân; tích cực chia sẻ các thông tin về biện pháp phòng chống dịch bệnh.