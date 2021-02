Thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng: 'Chẳng lẽ năm nay hết tết?'

Vui tết thế nào để an toàn trong dịch Bác sĩ Lâm Thanh Vân, Trưởng khoa khám, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức Chia sẻ với phóng viên thạc sĩ, bác sĩ Lâm Thanh Vân, Trưởng khoa khám, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, cho biết đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, những người trẻ, thành phần đông đảo trong xã hội đã luôn tình nguyện, xung kích, đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa những hành động, thông điệp tích cực trong cộng đồng. Sắp tới đây, để vừa vui đón mừng năm mới, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, ở góc độ y tế, các bạn trẻ cần thiết tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế, thường xuyên cập nhật thông tin về vùng dịch tễ, ca nhiễm mới, lịch trình di chuyển F0… để chủ động khai báo y tế khi cần. “Có thể hạn chế tập trung đông người sẽ làm giảm đi không khí xôm tụ, đoàn viên vốn có của tết cổ truyền nhưng là điều cần thiết ưu tiên. Bên cạnh đó, chủ động cài đặt các ứng dụng hỗ trợ truy vết, khai báo y tế cũng là điều đơn giản, thiết thực mà các bạn trẻ nên thực hiện cũng như hướng dẫn người thân, bạn bè cùng tham gia. Chúng ta cùng nhau phấn đấu làm sao mỗi người trẻ đều là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch, vì một Việt Nam an toàn trước đại dịch Covid-19”, bác sĩ Vân gửi gắm.