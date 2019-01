Thú vị chèo ván đứng trên sông Sài Gòn

Thả trôi để ngắm mây trời

Cứ mỗi buổi chiều, khi mực nước cao khoảng 2 m là anh Đặng Đức Hoàng, Đào Hải Lý và bạn bè lại thả ván chèo SUP dọc bán đảo Thanh Đa dài 13,5 km theo sông Sài Gòn. SUP là từ viết tắt của Stand Up Paddle Boarding, nhiều người gọi là lướt ván đứng. Chơi môn này khá đơn giản, chủ yếu đòi hỏi kỹ thuật giữ thăng bằng được trên ván, tay dùng chèo di chuyển. Từ một người chơi, trở thành huấn luyện viên dạy chơi SUP là điều khá tình cờ đến với Đào Hải Lý.

tin liên quan Thú nuôi bò sát của người trẻ “Thú vui này được chúng tôi duy trì khoảng 1 năm nay. Có những lúc cũng thử thách lẫn nhau, đua xem ai về đích trước, có khi trúng nước ròng, nước rút ra biển, mình phải chèo ngược dòng 4 tiếng mà chưa tới bờ, phải tấp vào một bến tạm, gọi xe đi về là chuyện thường”, anh Đức Hoàng chia sẻ. “Thú vui này được chúng tôi duy trì khoảng 1 năm nay. Có những lúc cũng thử thách lẫn nhau, đua xem ai về đích trước, có khi trúng nước ròng, nước rút ra biển, mình phải chèo ngược dòng 4 tiếng mà chưa tới bờ, phải tấp vào một bến tạm, gọi xe đi về là chuyện thường”, anh Đức Hoàng chia sẻ.

Khoảng 1 năm nay, khúc sông khu vực Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) trở thành địa điểm chèo SUP. Khi nước lên cao mới chèo được. Cung đường quen thuộc cho những người chơi SUP là từ Thảo Điền chạy dọc sông qua Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) rồi vòng về.

“Những buổi chiều tà, không chèo mà nằm trên ván, thả trôi tự nhiên ngắm trời mây thiệt yên bình. Những muộn phiền, căng thẳng trong công việc, cuộc sống cũng như trôi theo dòng nước, tâm mình tĩnh lại. Mình mê chèo SUP vì thế, vừa thách thức với hành trình chèo để về đến đích, nhưng lại rất thư giãn, không bắt buộc lúc nào cũng chèo thật nhanh, cứ thuận theo con nước mà đi”, anh Đặng Hải Triều chia sẻ.

Học cách té “đẹp”

Ngoài kỹ năng giữ thăng bằng, học cách té “đẹp” và té không đau là điều nhiều người chơi chèo SUP phải trải qua trước khi “bơi” ra sông. Hải Lý cho biết: “Một người dù chơi giỏi đến đâu, việc té khi chèo SUP là chuyện hết sức bình thường. Ngoài việc tập đứng được trên ván, mình luôn dạy học trò cách té để không bị va đập khi lật ván. Lỡ như có bị sóng mạnh, hụt ván hay chao đảo khi chèo trên sông, không thể giữ thăng bằng thì cứ thả lỏng cơ thể, ngã nhẹ xuống nước. Đừng cố gắng quơ tay múa chân, hết sức bình tĩnh mà té. Sau khi té xuống nước, phải xem sợi neo giữ ván của mình đang ở đâu, ván chạy theo hướng nào thì kéo lại rồi leo lên bơi tiếp”.

Dù là môn thể thao dưới nước nhưng người không biết bơi vẫn có thể chơi. “Nếu không biết bơi thì phải mặc áo phao để giữ an toàn. Hơn nữa, mỗi lần chèo SUP đều có 1 sợi dây neo cột ván với chân người chơi, nên dù có bị lật, người chơi vẫn bám vào ván dễ dàng. Áo phao giúp người chơi không bị chìm, dây neo để giữ ván không trôi xa. Hơn nữa, khi bơi cần đi cùng bạn đồng hành để dễ dàng cứu hộ khi cần”, Đức Hoàng chia sẻ.

Nhiều kỹ thuật được cập nhật, tập luyện, nhưng bí quyết để chèo SUP giỏi lại gói gọn trong hai chữ “bình tĩnh”.

Hải Lý nói: “Muốn giữ được thăng bằng khi đứng trên ván thì phải bình tĩnh, không hốt hoảng. Hai chân hơi khuỳnh xuống, không gồng. Cứ thế chèo. Đang chèo ra giữa sông, thấy ca nô hay thuyền đi tới, cứ bình tĩnh chèo nhẹ nhàng vào bờ để né. Nếu lỡ sóng cao quá có bị té thì cũng cứ bình tĩnh bơi lại gần ván để chèo tiếp. Sự bình tĩnh giúp các kỹ thuật chèo hoàn hảo hơn. Thậm chí với kỹ thuật khó nhất, lúc đang đua tốc độ, chèo thật nhanh, cần bẻ lái thì cứ bình tĩnh mà cua gấp, đừng chần chừ hay lo lắng, đúng lúc rẽ sóng thì quay đầu sẽ có một đường cua đẹp. Nếu không thì té nhào xuống nước”.

Bộ đồ nghề để gia nhập “làng” chèo ván đứng khá đơn giản: Một cái ván (làm bằng composite), một bơm hơi và một mái chèo. Khi cần dùng thì bơm căng ván trước khi chèo. Lúc nghỉ chơi có thể tháo van, gấp gọn lại, bỏ vào balo. Vì tiện dụng như thế nên có thể mang ván đi chèo ở khắp nơi.

“Tôi biết môn này khi xem trên mạng. Vì hồi xưa ở dưới quê đã biết chèo xuồng, nên mua cái ván về cứ thế leo lên chèo thôi. Tôi hay chơi dọc sông Sài Gòn, có khi qua chèo ở Cần Giờ, Vũng Tàu. Những chuyến đi du lịch nước ngoài tôi cũng mang theo ván để chèo thư giãn. Chèo SUP chỉ cần có nước là chèo được, bất kể ở sông hay hồ”, chị Lê Thị Thu Thảo, nhân viên marketing Công ty Weebank, chia sẻ.