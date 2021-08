Thưởng thức và chia sẻ: Nghĩa xóm giềng mùa dịch

Cô bạn tôi sau nhiều lần than thở về sự bức bí khi ở chung cư , đã vài lần có ý định đổi nhà nhưng mới đây lại suy nghĩ khác. Có hôm bạn thấy nhức mỏi trong người nhưng không thể ra ngoài mua thuốc vì khu nhà ở bị phong tỏa. Lên mạng than bâng quơ trên nhóm chung của những người ở chung tòa nhà, ít phút sau có người nhắn tin hỏi số nhà bạn để mang chai dầu xoa bóp lên treo trước cửa. Ngày nào bạn cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt nên ít khi quan tâm láng giềng sống sao. Sau lần ấy, bạn nhận ra sự lợt lạt trong mối quan hệ với láng giềng là do mình cũng có phần hời hợt, vô tâm.