Thưởng thức và chia sẻ: Sức mạnh của sự sẻ chia

Thi thoảng bắt gặp đâu đó sự so sánh lối sống của nơi này với nơi khác, tôi chẳng mảy may chạnh lòng. Trái lại, tôi thấy mình dẫu không được may mắn sinh ra giữa chốn phồn hoa nhưng quanh tôi đầy ắp những con người tử tế luôn sẵn sàng sẻ chia với đồng loại khốn khó hơn mình. Đó là những tình nguyện viên trên khắp các mặt trận, là những mạnh thường quân giấu mặt, là những người bạn rong ruổi khắp phố phường chỉ để dúi ít quà vào tay những người cơ nhỡ lang thang... Họ sẻ chia khi bản thân chưa hẳn đã có một cuộc sống viên mãn đủ đầy, đó chẳng phải là nét đẹp của sự tử tế hay sao?