Tiệc cưới... kể chuyện: Cụng ly quên cả lối về

Trần Hữu Linh (27 tuổi, ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) mới tổ chức đám cưới được gần một tháng. Có nhiều kỷ niệm trong đám cưới mà Linh không thể nào quên, đặc biệt là "có thằng bạn thân xỉn quắc cần câu, nổi bật hơn cả chú rể".

Linh cho biết khi tiệc cưới chưa bắt đầu, vẫn còn đang đợi khách, thì có bàn tiệc đã phải "lên bia tiếp" sau khi thùng bia đầu đã cạn. Trong bàn ấy có người bạn thân gần nhà Linh. Lấy "danh phận" là "bạn thân của thằng Linh, nay đám cưới nó nên phải chúc mừng", để rồi người bạn này liên tục rót đầy bia, nâng ly cùng mọi người trong bàn. Chưa hết, anh chàng ấy tiếp tục rảo khắp các bàn còn lại để mời mọc, cụng ly với những người chưa từng biết mặt biết tên.

"Kết quả là nó say bét nhè, chân thấp thân cao đi không vững, quần áo thì xộc xệch đi lại xiêu vẹo. Mà luôn miệng 'trăm phần trăm', 'dô dô'. Khổ nỗi còn lên sân khấu, giành micro để MC để phát biểu chúc mừng. Mình là bạn thân mà nó phát biểu là: 'Nay là ngày vui của cô dâu chú rể, mà chú rể tên gì ấy nhỉ? Say quá, quên mất' rồi gục hẳn xuống sàn sân khấu. Lúc đó mình không 'đỡ không nỗi luôn'", Linh kể.

Câu chuyện này không là ngoại lệ. Hình ảnh những thanh niên say khước trong các tiệc cưới diễn ra rất nhiều. Chỉ cần thoáng thấy có người quen ngồi ở bàn khác, là nhiều người vội rót đầy bia vô ly, tiến tới chào hỏi, nâng ly.

"Mình thấy hình ảnh ấy hoài. Có người vì 'siêng' đi mời mọc người khác như vậy rồi sau đó say đến nỗi chẳng biết gì, ngã chúi nhủi. Có người đi dự đám cưới, nhà hàng mới dọn ra 3/5 món đã vội tìm... nhà vệ sinh để... móc họng. Thậm chí có người cũng vì say, ngủ luôn ở các sảnh cưới", Hoàng Phú Bình (28 tuổi, TP.HCM), kể.

"Đúng là việc cụng ly chào hỏi hay chúc mừng nhau như là một nét văn hóa có sẵn từ lâu trong các tiệc cưới. Thế nhưng mọi thứ cần có giới hạn. Nhiều người có thói quen liên tục mời bia người khác. Điều đó gây khó chịu vô cùng. Phải hiểu rằng đi đám cưới để chúc mừng cô dâu chú rể, chứ không phải đi nhậu. Đừng để thói quen ấy tạo thành hình ảnh xấu xí trong mắt mọi người", Bình nói thêm.

Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi, TP.HCM) kể: "Từng đi dự đám cưới của bạn cùng lớp đại học mà suốt hơn một tiếng đồng hồ chỉ biết cầm ly lên cụng với mọi người. Có khi cầm đũa chưa kịp gắp món ăn đã có người lại cụng ly. Hết người này tới người khác, liên tục. Sợ say nên chỉ uống một ngụm nhỏ thì bị chỉ tay 'phải uống hết', 'tại sao chỉ hớp môi như thế'... Thú thiệt là mỗi khi đi đám cưới, sợ nhất là ngồi với những người mê nhậu, họ cứ 'trăm phần trăm' hoài".

Tuấn cho rằng nên tiết chế khi sử dụng bia ở các tiệc cưới. Bởi lẽ khi đã uống say sẽ mất kiểm soát và có những hành động thái quá, thậm chí phản cảm. "Như có người đã ngà ngà men bia, ai nói gì cũng không đúng ý, vội cãi lại dẫn đến nhiều mâu thuẫn, có khi gây hấn với nhau. Có người cũng vì say tạo nên những hình ảnh không đẹp như: lên sân khấu phát biểu 'không đâu vào đâu', nói to tiếng, chửi bới, ảnh hưởng đến gia đình khổ chủ", Tuấn nói.

Phì phèo khắp bàn tiệc

Bạn Nguyễn Kim Cương, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết cảm thấy "dị ứng" khi ngồi chung với những người có thói quen hút thuốc lá. Mặc dù rất nhiều nhà hàng để bảng cấm hút thuốc lá trong không gian tiệc cưới, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên phì phèo.

"Đôi khi trong bàn tiệc có cả trẻ em ngồi, nhưng họ vẫn mặc kệ, cứ lấy thuốc ra đốt, rồi phả khói khắp bàn tiệc, phả khói tứ tung khiến nhiều người khó chịu", Cương nói.

ẢNH: Thanh Nam Hút thuốc trong các bàn tiệc cũng là hình ảnh không đẹp

Tuy có thói quen hút thuốc, nhưng anh Lê Thành Văn (31 tuổi, ở TP.HCM) cho biết không bao giờ hút thuốc trong các tiệc cưới cả. Anh Văn lý giải: "Cả bàn tiệc chẳng ai hút, chỉ có riêng mình hút thì mất lịch sự lắm. Vả lại, trong bàn sẽ có người không quen mùi thuốc lá, có người lớn tuổi, có cả trẻ em, nếu hút rồi nhả khói phì phèo thì sẽ khiến họ khó chịu".

"Mình gặp hình ảnh ấy thường xuyên. Có người hút thuốc bị người khác nhắc nhở, thế mà vẫn hút. Có người hút nhả khói ra hơn cả khói của nồi lẩu bay lên mà vẫn cho đó là điều bình thường", Cương kể thêm. (còn tiếp)