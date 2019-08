Tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN toàn quốc lần thứ VIII: Đồng hành cùng người nghèo

Chiều 16.8, Hội LHTN VN tỉnh Long An tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội diễn ra trong hai ngày 16 và 17.8.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN dự và chỉ đạo đại hội. Đây là hoạt động được T.Ư Hội LHTN VN chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp cụm sông Tiền (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh).

Anh Võ Trần Tuấn Thanh, quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Long An , cho biết từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Hội đã xác định trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển, đông đảo thanh niên tỉnh nhà đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các thành phố lớn trong cả nước chính là khó khăn lớn nhất trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Cùng với đó là thanh niên liên tục bị môi trường mạng xã hội tác động tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống...

Xác định những nguyên nhân phải đối mặt nêu trên, kết hợp với đặc thù của địa bàn cửa ngõ khu vực ĐBSCL, đường biên giới giáp Campuchia dài rất phức tạp cả về giao thông thủy lẫn bộ, an ninh trật tự an toàn xã hội..., Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Long An đã dùng các phương tiện tuyên truyền hết sức đa dạng từ môi trường mạng xã hội, internet đến hành động tương tác trực tiếp thông qua các chương trình cụ thể, thiết thực để giáo dục , phát triển thanh niên.