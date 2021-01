Tôi là cán bộ Đoàn: Những nghiên cứu ra đời từ các chuyến đi tình nguyện

Không chỉ là phong trào

Từ thời học THCS tôi đã là liên đội trưởng ở trường, với bản chất rất nhiệt tình và năng nổ, nên trong quá trình hoạt động, tôi giao tiếp được với nhiều người, trình bày được quan điểm của bản thân. Vì thế khi lên đại học tôi vẫn tiếp tục chọn gắn bó với các phong trào Đoàn, Hội . Còn nhớ ngày đó, mới là sinh viên (SV) năm nhất mọi người còn sợ sệt, nhưng tôi lại đưa tay lên phát biểu ý kiến và sau đó làm Phó bí thư Đoàn khoa. Ra trường 1 năm thì được bầu vào Bí thư Đoàn trường và là người trẻ tuổi nhất giữ cương vị này từ trước đến giờ.

Khoảng thời gian SV là những tháng ngày mà tôi thấy mình đã rất sáng tạo và năng nổ. Từ lúc Facebook chưa phổ biến nhiều, tôi đã lập website để SV kết nối với nhau, thành lập các chủ đề học tập, tình nguyện… để nhiều SV cùng tham gia.

Tôi nhận thấy cần phải thay đổi quan điểm của mọi người khi nghĩ sinh hoạt Đoàn chỉ là phong trào . Với tôi, Đoàn phải đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và xã hội, đó phải là chương trình, hoạt động có kết quả cụ thể hoặc tạo ra sản phẩm giá trị hiệu quả về cả lượng và chất, về hiệu quả kinh tế... Những người tham gia sẽ được rèn luyện, trải nghiệm, sẽ có được tư duy nào đó thông qua các hoạt động như tư duy phản biện… chứ không phải tham gia cho có.

Cán bộ Đoàn phải làm gương đi đầu

Từ trước giờ, SV trường tôi nghĩ nghiên cứu khoa học rất khó. Chính vì thế, tôi phải đi đầu, phải nghiên cứu rồi công bố các bài báo quốc tế, sau đó cùng chia sẻ với SV để cho SV biết là nghiên cứu khoa học không khó và từ đó họ làm theo. Tôi luôn quan niệm người cán bộ Đoàn điều quan trọng nhất là phải làm gương đi đầu.

Điều tôi tâm đắc nhất và luôn vận dụng các phong trào của Đoàn gắn liền với chuyên môn ngành học. Phải để cho SV vừa rèn luyện được chuyên môn của mình và vận dụng chuyên môn để giúp người, giúp đời…

Những chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa

Đến thời điểm hiện tại, đã mười mấy năm gắn bó với Đoàn, chính khoảng thời gian này đã mang lại cho tôi sự trưởng thành trong suy nghĩ, trong cách làm việc, cho tôi một tư duy tốt về sự phản biện, cho tôi sự mạnh mẽ trong công việc, trong học tập và nghiên cứu… Tôi quen được rất nhiều người bạn, những mối quan hệ trong xã hội mà nhờ đó tôi có thể giúp được cho rất nhiều người.

Nhờ những chuyến đi thiện nguyện, mà tôi được trải nghiệm thực tế và từ đó những nghiên cứu của tôi ra đời. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có hơn 15 công trình công bố bài báo khoa học quốc tế và 20 bài báo trong nước. Và hầu hết các nghiên cứu đều xuất phát từ những chuyến đi.

Như trong chuyến đi thiện nguyện tại huyện đảo Lý Sơn vào dịp gần cuối năm 2020, tôi nhận ra một thực tế là thiếu nhân lực về y tế, nhưng đâu thể ngày nào, tuần nào cũng có đoàn bác sĩ ra. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng là cần phải ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa… Những việc này phải đi mới thấy chứ ngồi ở nhà thì không thể nào biết hết được. Sau chuyến đi đó về, tôi đã bắt đầu vào nghiên cứu về giải pháp công nghệ tư vấn từ xa trong y tế. Thật may mắn khi đề tài này vừa trúng tuyển đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố.

Cũng trong một lần đi tình nguyện, thấy người dân trồng bưởi rồi cắt bưởi non vứt bỏ hết, tôi đau đáu và bắt đầu nghiên cứu những sản phẩm để tận dụng quả bưởi non. Tôi cùng hướng dẫn nhóm SV nghiên cứu công thức bào chế và quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nang từ bưởi non có tác dụng giảm cân, hạ mỡ. Sản phẩm đem về lợi ích kinh tế cho bà con nông dân.

Đến thời điểm hiện tại, nếu có một điều để nói tôi rất muốn được cảm ơn các hoạt động của Đoàn. Đây là một quá trình tích lũy mà tôi nghĩ không phải ai cũng có được. Tôi yêu hoạt động Đoàn nên tôi làm cán bộ Đoàn, để tôi rèn luyện. Tôi đam mê để cùng với SV tạo ra những giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội.

Bác sĩ Trương Văn Đạt Bí thư Đoàn Trường ĐH Y Dược TP.HCM