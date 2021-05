Tống Phước Bảo ‘lôi kéo’ người khác đọc trang sách của mình

Những tản văn, bài viết về ẩm thực, du lịch, và đặc biệt là truyện ngắn của Tống Phước Bảo "phủ sóng", xuất hiện khắp các báo: Thanh Niên, Phụ Nữ TP.HCM, Người lao động , Văn Nghệ Quân Đội, Văn Nghệ Công An, Nhân Dân...

Đấy là chưa kể, hầu hết các cuộc thi viết, thi truyện ngắn mà Tống Phước Bảo tham gia, anh đều nhận được những giải thưởng cao.

Có thể kể như: Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Một nửa làm đầy thế giới do Nhà xuất bản văn hóa - văn nghệ TP.HCM tổ chức năm 2019; giải Nhất cuộc thi viết Thành phố tôi yêu do Báo Thanh Niên phát động năm 2020; giải Nhất cuộc thi tùy bút Quê nhà yêu dấu năm 2020 do tập san Áo Trắng (NXB Trẻ) khởi xướng...