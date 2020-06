Xúc động tình cảm từ mọi miền dành cho Thành phố tôi yêu

- 2 giải nhì: Rưng rưng “cưng xạo bà cố” - Diên Khánh; Mẹ tôi năm ấy, làm dâu Sài Gòn - Phạm Nguyệt

- 3 giải ba: Thành phố thuở tôi yêu người - Meecong; Sài Gòn, ai đi xa cũng phải nhớ... - Hà An; Sài Gòn và những miền nhớ - Nguyễn Lê Ngọc Mai

- 10 giải khuyến khích: Phố nhà quê - Nam Anh; Giữ cho mình những điều dễ thương - Nguyễn Hùng Sơn; Tôi thấy mình nợ Sài Gòn - Nhất Nguyên; Tôi đã đánh mất trái tim tại thành phố này - Joachim Wegner (Brandenburg, Đức); Bảy Hiền, miền thương nhớ - Lê Thị Bính; Ghét thì ghét mà yêu thì yêu - Nguyễn Xuân Phương; Bao dung quá Sài Gòn ơi - Nguyễn Chí Ngoan; 30 năm nặng ân tình - Hà Đức Trí; Sài Gòn trong hẻm thương nhau - Lê Nhựt Mi; Sài Gòn và tôi - Trần Thị My Ty.

Ngoài ra còn có 2 giải: tác phẩm dự thi được bạn đọc yêu thích nhất (bài có số lượt thích cao nhất trên Thanh Niên Online): Ghét thì ghét mà yêu thì yêu - Nguyễn Xuân Phương (với 6.760 lượt like) và bài viết hay nhất về Công viên văn hóa Đầm Sen (do Công ty CP DV-DL Phú Thọ tài trợ): Tấm hình Đầm Sen - Trương Quốc Toàn.

- 1 giải nhất: Sài Gòn, còn thương thì về! - Tống Phước Bảo