Trải nghiệm 'mát lạnh trên không' trong những ngày nắng nóng

Mát lạnh nơi sang chảnh

Những ngày qua, trên khắp các trang mạng xã hội , nhiều người trẻ, đặc biệt là giới sinh viên thường xuyên đăng tải, khoe ảnh "mát lạnh" trong những ngày nắng nóng.

Có một điểm chung là, phần lớn hình ảnh đều được check-in ở hai nơi được xem là “sang chảnh” bậc nhất Sài Thành. Đó là tòa nhà Landmark 81 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và tòa nhà Bitexco Financial Tower (Q.1, TP.HCM).

Theo Trần Diễm My, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, sở dĩ chọn Bitexco Financial Tower là vì vừa có thể ngồi cà phê vừa ngắm cảnh toàn thành phố. “Có thể là giá hơi cao so với khi uống cà phê ở một quán bình thường. Thế nhưng tại đây lại đem đến cảm giác thú vị, một trải nghiệm tuyệt vời”, My kể.

Một quán cà phê trên sân thương tại P.Tân Định, Q.1, TP.HCM Hoàng Ngọc Thúy

My cho biết thỉnh thoảng cùng bạn thân rủ nhau đến Bitexco Financial Tower để cà phê thư giãn, trốn nóng . “Và nhất là cùng nhau chụp ảnh. Cứ mỗi lần lên đấy uống cà phê là có thêm… cả trăm bức ảnh tuyệt đẹp”, My hồ hởi kể.

Có những người trẻ cảm thấy ở độ cao của tầng 50, 51, 52 của toà nhà Bitexco Financial Tower “chưa đã”, nên rủ nhau lên hẳn… tầng 75 của tòa nhà Landmark 81. Hoàng Văn Quý, sinh viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, cho biết: “Những ngày này, cứ mỗi lần lên tòa nhà Landmark 81 cà phê, là gặp nhiều bạn trẻ . Có lẽ các bạn cũng giống như mình, chọn nơi này vì để ngắm Sài Gòn . Đặc biệt là ban đêm, Sài Gòn càng trở nên lung linh huyền ảo, đẹp vô cùng”.

Một lý do khác mà những người trẻ chọn hai địa điểm này để cà phê là vì được “trốn” vào không gian… mát lạnh. “Quả thật, những ngày nóng nực như thế này, đem theo cuốn sách, hay tài liệu lên Landmark 81 uống cà phê thì không còn gì tuyệt vời hơn. Đúng là giá có “chát”. Nhưng để dành tiền nửa tháng đến một lần thì cũng không khiến “viêm màn túi”, Nguyễn Hồng Thanh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, kể.

Ngắm máy bay và hưởng gió từ sông

Trong khi đó, nhiều người trẻ không “rủng rỉnh ngân sách” đã tìm cho mình những quán cà phê hợp túi tiền hơn. Theo đó, nơi họ tìm đến là những quán cà phê ở khu vực ở Q.Gò Vấp, Q.Tân Bình, Q.12.

“Bên cạnh việc có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với nhà cửa, phố xá với ánh đèn lung linh thì còn có thể ngắm những chiếc máy bay với cự ly gần nhất bên tách cà phê”, Trương Việt An, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, nói.

Uống cà phê từ trên cao để ngắm toàn cảnh đẹp của Sài Gòn Ngọc Dương

Rất nhiều quán cà phê được giới trẻ chia sẻ, rỉ tai nhau như: Moonligh Coffee Lounge, Winner, Café 17… “Hầu hết những quán này đều có không gian thoáng đãng, thoải mái. Đặc biệt là có “view” rất độc và đẹp. Có thể làm thỏa mãn bất kỳ tín đồ sống ảo nào”, Trần Anh Thy, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết.

Ngoài ra, có thêm những địa điểm cà phê trốn nóng khác mà giới trẻ cực kỳ yêu thích, đó là những quán cà phê sát bờ sông.

“Ở Sài Gòn này có nhiều địa điểm như vậy lắm. Như các quán dọc tuyến buýt đường thủy ở Q.2, gần khu vực cầu Sài Gòn. Hay các quán cà phê bờ sông ở khu Thanh Đa (Q.Bình Thạnh)… Những nơi này ngồi hóng mát rất tuyệt, mà cà phê có giá “rất sinh viên”, chỉ 20.000 đồng một ly”, Trần Tuyết Mai, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, kể.

Đặc biệt, có một nơi khác mà về đêm thường thu hút giới trẻ dừng chân trốn nắng nóng, đó là các quán cà phê ở khu bến tàu, dọc đường Tôn Đức Thắng (Q.1). “Đó là nơi gió lộng tứ bề rất mát. Vừa ngắm Sài Gòn về đêm, vừa tám chuyện với bạn bè, lại vừa hưởng gió từ sông thì cảm giác “không thể sảng khoái hơn”, Lê Tuyết Lan, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói.