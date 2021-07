Trang Hý bật mí tất tần tật về ‘Chị ong nâu’ đang ‘làm mưa làm gió’

Minh chứng rõ nét nhất là hiện tại video Trang Hý hát ‘Chị ong nâu’ theo giai điệu nhạc ca khúc We Were In Love (ca khúc kết hợp đình đám của Davichi và T-Ara) ‘phủ sóng’ trên khắp các trang Facebook, TikTok , YouTube... với hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Để rồi dân mạng tỏ ra phấn khích và bắt đầu rần rần 'đu trend' mới này khi cũng thực hiện những video hát ‘Chị ong nâu’.

Trang Hý cho biết sở dĩ thực hiện ‘ca khúc’ này là vì vô tình nghe được bài ‘Chị ong nâu và em bé’ theo phiên bản thất tình của tác giả Hwang Cho. "Để rồi khi đi tắm. Mình cứ lẩm bẩm mấy chữ ‘nâu nâu nâu nâu’ hoài. Thiệt sự là mấy chữ ‘nâu’ ấy ‘ám’ mình, làm mình hát hoài. Thế rồi mình bất giác hát theo giai điệu của ca khúc We Were In Love, vốn là ca khúc mình yêu thích trước đây. Ai ngờ ‘vô nhạc’ y chang luôn", Trang Hý kể lại khoảnh khắc cho ra đời ‘Chị ong nâu’ phiên bản... nhạc Hàn Quốc.

"Sau khi dò lại ca từ của ca khúc We Were In Love, mình thêm thắt vài chữ. Và chỉ khoảng 20 phút sau là hoàn thiện", Trang Hý kể thêm.

Nói về việc video clip của mình đang được lan tỏa, chia sẻ với tốc độ chóng mặt, ‘làm mưa làm gió’ trên mạng xã hội, Trang Hý cười: "Mình cũng không tin là được mọi người yêu thích đến vậy. Lướt Facebook hay TikTok, thấy được chia sẻ ‘quá trời quá đất’. Hy vọng là mọi người xem video, nghe mình hát và sẽ có được niềm vui trong những ngày căng thẳng vì dịch bệnh như hiện nay".

Cũng chia sẻ thêm về dịch Covid-19 , Trang Hý nói: "Khi chưa có dịch bệnh, mình làm việc tối tăm mặt mũi. Giờ lo ở nhà chống dịch nên rảnh rang. Có lẽ nhờ vậy mà cho ra đời được video ‘xuất thần’ này. Mình mong sao dịch sớm được ngăn chặn, đẩy lùi, để cuộc sống bình thường quay về, để mọi người trở lại với guồng quay của công việc".