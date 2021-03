Trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 15 cá nhân nước ngoài

Tối 19.3, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2021), T.Ư Đoàn đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” tại Hà Nội, với sự tham dự của ông Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; các đại biểu nguyên là Bí thư T.Ư Đoàn.

Cùng tham dự có ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế , tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam , Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, cùng các Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì chương trình.

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao kỷ niệm chương cho đại biểu quốc tế Ảnh Nhật Nam

Tại buổi gặp mặt, anh Tuấn thông tin: “Có lẽ hiếm có quốc gia nào trên thế giới như Việt Nam đã quy định cụ thể trong luật về 1 tháng trong năm dành cho thanh niên, cụ thể là tháng 3, Tháng Thanh niên của Việt Nam. Và tháng 3.2021 lại là một Tháng Thanh niên đặc biệt hơn nữa, khi tuổi trẻ Việt Nam cùng nỗ lực, thi đua để kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngôi trường xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”.

Anh Tuấn nhắc đến những thành tựu to lớn của Đoàn Thanh niên trong 90 năm xây dựng, trưởng thành, và cho biết: “Để có được những thành tựu to lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 90 năm qua, chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng tri ân sự hỗ ủng hộ to lớn của các cá nhân, tổ chức bạn bè quốc tế”.

Các đại biểu quốc tế tại buổi gặp gỡ Ảnh Nhật Nam

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Tuấn khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy, có trách nhiệm với tất cả các tổ chức thanh niên tiến bộ, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trên cơ sở hợp tác bình đăng, cùng phát triển.

“Chúng tôi cam kết đồng hành, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đem lại lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi Việt Nam và thanh thiếu nhi thế giới, vì sự phát triển bền vững của mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và của toàn xã hội”, anh Tuấn nói.