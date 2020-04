Trào lưu đăng ảnh kỷ niệm sau 4 năm cuốn hút giới trẻ

Trào lưu mới này xuất hiện cách đây khoảng một tuần trùng với thời gian cả nước thực hiện việc cách ly xã hội. Trào lưu này yêu cầu các bạn trẻ đăng những bức ảnh liên tiếp của mình trong 4 năm trở lại đây (từ năm 2017 đến 2020). Sau đó kèm hàng chữ “ to see how much you’ve changed ” - (tạm dịch: nhìn lại bạn đã thay đổi như thế nào?).