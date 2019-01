Trẻ em bị tai nạn ở chung cư: Phụ huynh mách nhau cách bảo vệ con

[VIDEO] Bé gái 5 tuổi chết sau khi rơi từ tầng 9 chung cư xuống đất

Anh Trần Văn Nghĩa, 36 tuổi, trú chung cư The Art Gia Hòa, đường Phước Long B, quận 9, TP.HCM, cho biết mặc dù hàng rào ban công của căn hộ nơi anh ở khá cao, nhưng để đảm bảo an toàn, anh vẫn lắp thêm lưới kín lên sát trần nhà.

“Sống ở chung cư các con tôi được học hỏi nhiều điều, cơ sở vật chất như bể bơi, công viên thuận tiện để các con phát triển, tuy nhiên sẽ có nhiều điều cần phải dạy trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn . Hai con của tôi, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, còn rất nhỏ nên chúng tôi luôn dạy cả hai con của mình những kỹ năng đi thang máy, không được nói chuyện với người lạ, cấm không được leo trèo cửa sổ, cẩn trọng khi đưa con xuống hầm xe, cấm con bước xuống mặt đường nếu không có người lớn bên cạnh. Chúng tôi dặn con cẩn trọng vòi nước nóng trong nhà vệ sinh, đồng thời dán các tờ giấy ở khu vực bếp để các con không được bước lại gần… Nói chung vợ chồng chúng tôi dù cho con đi chơi hay ở nhà cũng phải ở trong khu vực mình có thể quan sát được”, anh Nghĩa nói.

Anh Nghĩa nhấn mạnh: “Tôi luôn giáo dục các con nghiêm khắc việc không được ném đồ đạc từ lầu cao chung cư xuống đất. Điều này rất nguy hiểm cho những người phía dưới...”.

Thúy Hằng Phụ huynh lưu ý bảo vệ con sống tại các căn hộ trên cao

Anh Trần Tuấn Anh, 35 tuổi, có con 3 tuổi, trú chung cư B1 Trường Sa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết ban công nhà anh được chủ đầu tư xây dựng cao 1,6 m do đó an toàn với trẻ em. “Tôi không lắp lưới an toàn tuy nhiên luôn nhắc nhở con những việc không được phép làm ngoài ban công như kê ghế, leo trèo. Vợ chồng chúng tôi cũng không để bàn, ghế hay vật gì có thể giúp trẻ trèo lên cao ở ban công. Không bao giờ để con ở nhà một mình, bởi dù chỉ trong tích tắc, tai nạn có thể xảy ra bất thình lình, khi mình hối hận thì đã muộn màng”, anh Trần Tuấn Anh cho hay.

Trú ở tầng 17 chung cư Hoàng Anh Gia Lai Giai Việt (854 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP,HCM), chị Đặng Xuân Hằng, 31 tuổi cho hay chị lắp lưới sắt an toàn cao tới trần nhà tại cả 2 ban công, đảm bảo cho con gái 5 tuổi của mình có không gian vui chơi, chạy nhảy an toàn nhất có thể.

“Khung sắt tôi làm có giá dao động 2-3 triệu đồng/ban công, có bắt ốc vít ở các mối nối, do đó khi cần có thể tháo dỡ. Chúng tôi sơn màu trắng, các lưới sắt này không ảnh hưởng tới thẩm mỹ của ngôi nhà”, chị Hằng nói.

Thúy Hằng Các khoảng không gian nhìn ra giếng trời cũng được chị Đặng Thị Xuân Hằng lắp lưới sắt an toàn

Cũng trú ở khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai Giai Việt, anh Nguyễn Đăng Khoa, 37 tuổi, cho biết ngay từ khi nhận nhà anh đã lắp lưới an toàn cho ban công chung cư. “Tôi từng nghe nhiều vụ việc không chỉ trẻ em leo trèo, ngã từ ban công chung cư xuống đất và tử vong, mà còn những chuyện đau lòng như trẻ em bị trầm cảm, không kiểm soát được hành động đã nhảy xuống ban công khi cha mẹ lơ là…”, anh Khoa nhận định.

Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Trí, điều hành nhóm Zest Art cho rằng việc lắp đặt các lưới sắt an toàn cho ban công chung cư là việc nên làm, nhiều gia đình e ngại nó sẽ làm mất tính thẩm mỹ của căn nhà, tuy nhiên an toàn cho con người là trên hết. Treo lên đó những giỏ hoa, cây xanh là một giải pháp để không gian của ngôi nhà vừa đẹp hơn, vừa có thể đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.