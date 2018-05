Phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ

Tai nạn hy hữu xảy ra khi bé đang được người lớn cho chơi gần nhà, chiếc máy đang cắt cỏ cách đó khoảng 15 m làm văng thanh sắt gỉ găm vào má trái. Bé H. được gia đình khẩn cấp đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây và nhanh chóng chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) chiều 1.5.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết bé H. vào viện trong tình trạng kích thích, vật vã, quấy khóc, có dị vật là thanh sắt đâm xuyên thẳng má trái. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, truyền kháng sinh, giảm đau và tiêm phòng uốn ván cho trẻ, đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết. Sau khi hội chẩn đánh giá tình hình, đêm 1.5 bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật rút dị vật.

Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Trung Luân, phẫu thuật viên của Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Nhi T.Ư), người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi, cho hay ca mổ khá khó khăn do thanh sắt đâm vào gò má trái qua tổ chức phần mềm của má, đâm thủng sàn sọ, xuyên qua vùng não thái dương và ghim vào vùng đỉnh sát các mạch máu lớn. “Thanh sắt cũ, giòn nên rất dễ gãy, lại nằm sát các mạch máu nên nguy cơ chảy máu trong mổ là rất lớn, đồng thời nguy cơ nhiễm trùng não, áp xe não cũng rất cao”, bác sĩ Luân nói thêm.

tin liên quan Bác sĩ 2 bệnh viện phối hợp lấy móc sắt ra khỏi ruột bệnh nhi Sau hơn 30 phút phẫu thuật, dị vật đã được gắp ra an toàn, bé H. tiếp tục được theo dõi, kiểm soát tình trạng phù não, chống nhiễm trùng, chảy máu. Sau hơn 30 phút phẫu thuật, dị vật đã được gắp ra an toàn, bé H. tiếp tục được theo dõi, kiểm soát tình trạng phù não, chống nhiễm trùng, chảy máu.

Gia tăng tai nạn vào mùa hè

Thông tin từ Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, mỗi năm tại đây tiếp nhận từ 1.100 - 2.000 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích và thường có dấu hiệu gia tăng vào mùa hè, trong đó rất nhiều tai nạn thương tâm. Cháu thì uống nhầm thuốc diệt cỏ paraquat, cháu bị đuối nước trong bồn tắm, có cháu bị gấu cắn đứt một bên cánh tay, có trường hợp ngã từ tầng cao xuống do chơi thả diều trên nóc nhà, ngã cầu thang, hóc dị vật… Trường hợp cháu bé kể trên cũng là một trong những tai nạn hy hữu.

Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng cho hay từng tiếp nhận trường hợp trẻ uống nhầm dầu hỏa do người lớn đựng trong vỏ chai nước ngọt. “Tai nạn ở trẻ nhỏ thường do người lớn sơ suất trong lúc trông trẻ, do bảo quản hóa chất trong gia đình không an toàn”, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, lưu ý.

“Phụ huynh khi đưa trẻ ra ngoài chơi cần chú ý xung quanh và tránh xa khu vực các máy công nghiệp đang vận hành. Với trẻ lớn hơn, phụ huynh cũng cần giải thích, hướng dẫn để trẻ biết về loại tai nạn này và có ý thức chủ động rời xa khu vực có nguy cơ không an toàn”, bác sĩ Hồ Trung Luân khuyến cáo.