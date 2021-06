Triển khai 5 container xét nghiệm lưu động Covid-19 cho các 'điểm nóng'

Theo tin từ T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, 5 container xét nghiệm lưu động Covid-19 vừa được triển khai thành công đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là thiết bị được đánh giá là cần thiết nhất trong giai đoạn hiện nay, các container xét nghiệm sẽ được chuyển đến những “điểm nóng” về dịch bệnh trên cả nước, hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống đại dịch.

Phòng xét nghiệm container an toàn sinh học cấp độ 2 là sản phẩm được thiết kế và thi công bởi nhóm nghiên cứu của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, được tài trợ bởi Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), đã hoàn thành 5 container áp lực âm xét nghiệm lưu động với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. Các container này được trang bị hệ thống RT-LAMP do Công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ.

Theo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, container xét nghiệm lưu động được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và phù hợp với yêu cầu phòng xét nghiệm do Bộ Y tế quy định. Container được thiết kế hệ thống áp lực âm ngăn vi rút, hệ thống tủ an toàn sinh học để ngăn chặn vi rút lây nhiễm cho người xét nghiệm, Bộ lọc HEPA để ngăn chặn sự phát tán của vi rút, hệ thống xử lý nước thải cũng như hệ thống cấp điện lưu động cùng hệ thống bàn ghế thí nghiệm, giá đỡ chống rung, lò hấp tiệt trùng và tủ lạnh y tế và hệ thống chuyển mẫu khép kín.