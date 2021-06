T.Ư Đoàn phát động 3T trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Sáng 11.6, T.Ư Đoàn tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và các Bí thư T.Ư Đoàn; thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng.

1 chương trình 4 chiến dịch

Ban tổ chức cho biết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai với 5 nội dung bao gồm: 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh dành cho sinh viên; Hoa phượng đỏ dành cho học sinh THPT; Hành quân xanh dành cho đoàn viên khối lực lượng vũ trang và Kỳ nghỉ hồng dành cho đoàn viên khối công nhân viên chức.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết: “Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nội dung phòng chống dịch Covid-19 là nội dung được chú trọng trong thiết kế các hoạt động cụ thể ở các cấp bộ Đoàn, Hội.

Dù khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao chúng ta đã xác lập 12 chỉ tiêu của chiến dịch để cùng nhau thi đua thực hiện trong toàn đoàn. Đây sẽ là nhiệm vụ đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải thực sự sáng tạo, quyết tâm và nỗ lực cao mới có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao tặng vật tư nhu yếu phẩm để phòng chống dịch Ảnh Bảo Anh

Anh Huy cũng cho biết năm nay, chiến dịch xác định 6 ngày hoạt động cao điểm với các chủ đề riêng gắn với các khối đối tượng cụ thể, do đó, các cấp bộ Đoàn cần xác định mốc thời gian triển khai các công trình phần việc bám sát với kế hoạch của T.Ư Đoàn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và lan tỏa rộng rãi trong thanh niên và cộng đồng, tạo dấu ấn đậm nét về tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của từng khối đối tượng thanh niên trong toàn chiến dịch. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn triển khai các nội dung của chiến dịch tình nguyện hè phải đảm bảo đủ 1 chương trình, 4 chiến dịch; thực hiện theo phương châm: rộng khắp - hiệu quả - an toàn - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên. Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ở từng địa phương”, anh Huy nhấn mạnh. Anh Bùi Quang Huy phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 Ảnh Bảo Anh

Theo anh Huy, để hưởng ứng chương trình phát động này, đã có 138 điểm hoạt động tình nguyện trên toàn quốc với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên để thực hiện nhiều nội dung ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu và tình hình cụ thể tại địa phương trong buổi sáng ngày hôm nay, 11.6.

“Có thể thấy rằng dù ở trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nào, đoàn viên, thanh niên vẫn luôn thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo đối với những công việc hướng về cộng đồng, những công việc thể hiện trách nhiệm với xã hội, với đất nước”, anh Huy nói.

3T : Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng

Trong phát biểu của mình, anh Huy nhấn mạnh, đây cũng là thời điểm để tuổi trẻ Việt Nam đồng sức, chung lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ - toàn dân, toàn quân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, tấn công mạnh mẽ để chống dịch; chống dịch như chống giặc.

Vì vậy, trong chiến dịch tình nguyện năm nay, bên cạnh thực hiện các nội dung tình nguyện đã đề cập ở trên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện tốt thông điệp “3T” trong tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch

Anh Nguyễn Anh Tuấn cùng tình nguyện viên vận chuyển hàng lên các chuyến xe chống dịch Ảnh Đăng Hải

Anh Huy cho biết, chữ T đầu tiên là “Tiên phong”: đoàn viên thanh niên hãy xác định tư thế đi đầu, sẵn sàng tham gia vào các lực lượng phòng chống dịch. Các bạn y, bác sĩ trẻ hãy tình nguyện trong tham gia các đội hình tuyến đầu chống dịch như điều trị, khoanh vùng, lấy mẫu, tham gia các hoạt động chuyên môn trong các vùng tâm dịch; thanh niên quân đội, công an hãy đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong tổ chức cách ly, giãn cách các địa phương đơn vị khi có yêu cầu, bảo đảm an ninh an toàn, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; các bạn sinh viên các trường y dược hãy đi đầu trong các đội hình tình nguyện truy vết, hỗ trợ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm; thanh niên các khối đối tượng khác hãy đi đầu trong tham gia các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch…

Chữ T thứ 2 là “Tương trợ”: trong điều kiện này, đoàn viên thanh niên cần đề cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ nhân dân cùng vượt qua khó khăn. Hãy sẵn sàng đóng góp nguồn lực của mình dù giá trị chỉ là một phần ăn sáng để tham gia phòng, chống dịch. Tích cực tuyên truyền và đóng góp tích cực cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid19; tham gia các tổ hậu cần hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, tham gia thu hoạch mùa màng cho nhân dân bị cách ly, tham gia giúp nhân dân tiêu thụ nông sản; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở ký túc xá ở địa phương thực hiện giãn cách...

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vận chuyển hàng hóa lên các chuyến xe tình nguyện chống dịch Covid-19 Ảnh Đăng Hải

Và chữ T cuối cùng trong thông điệp 3T là “Thích ứng”. Anh Huy cho biết, theo khuyến nghị của giới chuyên môn, chúng ta không thể xóa sổ được dịch bệnh Covid 19 trong thời gian ngắn sắp tới. Vì vậy, thích nghi với điều kiện mới là yêu cầu để chúng ta thực hiện mục tiêu kép, từng bước chiến thắng đại dịch.

Đoàn, hội cần chuyển đổi nhanh các hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện góp phần giải quyết một số nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong học tập, công tác, giải trí, tư vấn tâm lý, trang bị kiến thức, kỹ năng mềm… thậm chí cả việc hướng dẫn tự tập thể dục, thể thao trên nền tảng trực tuyến.

Hoặc tổ chức các công trình, phần việc thanh niên thành các modul nhỏ để thực hiện nhằm hạn chế việc tập hợp đông người. Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội là phải chuẩn bị cho đoàn viên, thanh niên sự sẵn sàng trước mọi biến chuyển, xáo trộn khi bước vào trạng thái bình thường mới và đoàn viên, thanh thiếu nhi phải là người sẵn sàng thích nghi với tình hình mới bằng những phương thức hoạt động, học tập, làm việc mới.

“Tôi muốn nhắc lại một lần nữa thông điệp Ban Bí thư T.Ư Đoàn muốn gửi tới các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia chiến dịch tình nguyện năm nay đó là 3T: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng”, anh Huy nhấn mạnh.