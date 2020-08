Tự tin thi tốt: Giúp thí sinh vừa thi vừa phòng tránh dịch Covid-19

“Với mục tiêu an toàn là trên hết, chương trình triển khai tập huấn, nhiều giải pháp triệt để nhằm đảm bảo công tác tình nguyện diễn ra giữa mùa dịch cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của thực tế, góp phần vào công tác phòng, chống dịch lây lan”, anh Xuân Dũng nói.

Đảm nhận vai trò phụ trách 6 điểm thi ở địa bàn Q.Thủ Đức, anh Đàm Huy Hoàng, Đội trưởng Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, thông tin: “SV tình nguyện đã được tập huấn về những nội dung chăm sóc sức khỏe , chấp hành nghiêm nội quy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ thi diễn ra thật an toàn, hiệu quả cho TS”.

Anh Hoàng cũng cho biết thêm: “Trong quá trình hỗ trợ TS, SV tình nguyện luôn đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, mang găng tay y tế, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách 2 m khi tiếp xúc... Ngoài ra, đội hình cũng giúp đỡ các TS đảm bảo an toàn khi tham gia kỳ thi. Trước khi TS bước vào cổng trường thi sẽ có SV tình nguyện hướng dẫn đến khu vực rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang y tế miễn phí, tuyên truyền và tư vấn các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định nhằm đảm bảo cho TS tham gia kỳ thi an toàn, hiệu quả”.