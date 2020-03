Tuổi trẻ Hà Tĩnh may khẩu trang, hoãn đám cưới phòng chống Covid-19

Thực hiện Cuộc vận động “3 không, 4 có” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những ngày qua, rất nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn đã tham gia hưởng ứng tích cực với những việc làm hướng về cộng đồng có ý nghĩa. Trong đó, phong trào may khẩu trang tặng miễn phí cho người dân được nhiều nhiều tổ chức Đoàn triển khai có hiệu quả.

Tại phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh), từ ngày 10.3 cho đến nay, lúc nào cũng có một nhóm đoàn viên, thanh niên túc trực tại đây, dùng máy khâu tay làm ra những chiếc khẩu trang dùng một lần đảm bảo vệ sinh. Những chiếc khẩu trang này được sản xuất từ nguyên liệu vải không dệt và dây chun.

Chị Lê Thị Việt Nga, Bí thư Đoàn phường Đại Nài, cho biết: “Đoàn phường đang tích cực kêu gọi, vận động quyên góp để có thể duy trì việc may tặng khẩu trang miễn phí này. Những ngày qua, chúng tôi đã trao tặng hơn 400 chiếc khẩu trang cho người dân và dự kiến sẽ may thêm nhiều chiếc khẩu trang nữa để phát tại các địa điểm công cộng trên địa bàn phường”.

Còn đoàn viên thanh niên xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) thì lại có cách làm khác, là vận động một cơ sở may mặc trên địa bàn hỗ trợ nguyên liệu, máy móc và hướng dẫn may khẩu trang vải. Những ngày qua, rất nhiều bạn trẻ đã được huy động đến đây để thực hiện công việc may khẩu trang. Mặc dù là thợ may “tay ngang” nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, khoảng 1.000 chiếc khẩu trang sau khi hoàn thành vẫn rất vừa vặn khuôn mặt và đã được trao tận tay cho người dân địa phương.