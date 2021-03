Tuổi trẻ Huyện đoàn Đại Lộc nhận bằng khen của T.Ư Đoàn

Sáng 26.3, Huyện đoàn Đại Lộc (Quảng Nam), tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Mai Thanh Sang, Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc, cho biết tiếp nối những truyền thống quý báu của cha anh đi trước, với tinh thần “Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, cùng với nhân dân toàn huyện, đoàn viên, thanh niên ở các địa phương đã đi đầu trong toàn dân làm thủy lợi, đóng góp hàng chục ngàn ngày công để làm các công trình thủy lợi lớn trên địa bàn. Thực tiễn đã chứng minh, chất lượng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện ở sự phát triển bền vững và rộng khắp các phong trào thi đua.

“Như con ong lấy mật ngọt cho đời, thanh niên huyện nhà đã viết nên những câu chuyện đẹp bằng tinh thần tiên phong, đoàn kết, xung kích và sáng tạo vì cộng đồng. Đó là những hình ảnh của những đoàn viên, thanh niên với những màu áo xanh tình nguyện vượt nước, dầm mưa giúp bà con nhân dân phòng chống, khắc phục thiên tai”, anh Sang nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho Huyện đoàn Đại Lộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dịp này, thừa ủy quyền T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Xuân Đức, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam, đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Đồng thời, trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho Huyện đoàn Đại Lộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an H.Đại Lộc, đã trao tặng bằng khen cho tập thể Huyện đoàn Đại Lộc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an H.Đại Lộc, đã trao tặng bằng khen cho tập thể Huyện đoàn Đại Lộc vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020. Được biết, Huyện đoàn Đại Lộc là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.