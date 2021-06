Về quê tránh dịch Covid-19: Người trẻ chụp ảnh miền quê đầy thương nhớ

“Chợt nhận ra khung cảnh nơi tôi sinh ra cũng đẹp”

Do công việc tại TP.HCM khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm ngoái Lữ Duy Tường (24 tuổi) trở về quê nhà ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và lại tìm về thú vui chụp ảnh. Anh chàng quê xứ dừa chọn những bối cảnh như con kênh, đàn gà, một góc bếp nhỏ...

Duy Tường cho hay: “Tôi đã từng đi và chụp nhiều cảnh đẹp nhưng chợt nhận ra khung cảnh nơi tôi sinh ra cũng đẹp không kém gì nhiều nơi tôi đã đi qua. Và hơn hết, tôi muốn mang cảnh đẹp quê hương mình lan toả đến mọi người”.

Những chiếc cầu sắt nhiều năm tuổi Ảnh: Duy Tường Đến cầu cây luôn hiện hữu ở miền quê sông nước

Những bụi dừa khô mộc mạc Ảnh: Duy Tường Hoàng hôn sau những hàng dừa Ảnh: Duy Tường

Lần này, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 từ cuối tháng 5, Duy Tường phải bám trụ ở thành phố và không thể về quê như năm ngoái. Do đó, anh đăng bộ ảnh “miền quê” hơn 20 bức tấm lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

“Tôi yêu cái mộc mạc, cái bình dị của làng quê và con người nên khi xem lại những khoảnh khắc đó lại càng thêm nhớ quê và yêu quê hơn. Tôi mong dịch bệnh sớm qua đi để có thể về quê khám phá và thực hiện nhiều bộ ảnh hơn”, Duy Tường trải lòng. Với những bức ảnh thể hiện cảnh làng quê mộc mạc, Tường nhận ra rằng lưu giữ lại những giá trị đẹp của quê hương chưa bao giờ là lãng phí.

Bầy vịt, đàn gà hay dòng sông, chốn an yên cảu miền quê Ảnh: Duy Tường Bâng khuâng, thương nhớ quê nhà với hình ảnh góc bếp Ảnh: Duy Tường

Cây còng cô đơn Ảnh: Duy Tường

Nghề làm muối giúp người dân Ba Tri có thêm thu nhập Ảnh: Duy Tường

Duy Tường và ba mẹ Ảnh: NVCC

“Đối với tôi, cảnh đẹp ở đâu cũng không bằng cảnh quê nhà, nơi mỗi người được sinh và lớn lên với cả một thời tuổi thơ bên gia đình, cha mẹ. Tôi cũng hay chia sẻ và mời mọi người về với quê hương của mình. Có thể quê tôi không có gì cả, ngoài cái tình quê”, Tường tâm sự.

Được hàng ngàn lượt thích nhờ cách chụp sáng tạo

Anh Huỳnh Tuấn Kiệt (27 tuổi) vừa phải hoãn việc học bác sĩ đa khoa và quay trở về quê ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An để tránh dịch Covid-19 hồi tháng 3. Đến nay, anh Kiệt cũng không thể lên TP.HCM để tiếp tục việc vì lệnh giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, trong những ngày tránh dịch tại quê, anh Kiệt đã thực bộ ảnh đầy nhớ thương qua chiếc gương chiếu hậu trên chiếc xe máy. Qua gương chiếu hậu, hình ảnh huyện Vĩnh Hưng như cây phượng, đồng lúa, chiếc cầu hiện ra thật yên bình và giàu màu sắc được anh Kiệt chụp bằng điện thoại di động.

Tấm hình giúp anh Kiệt nãy ra ý tưởng chụp hình qua gương chiếu hậu Ảnh: Tuấn Kiệt

"Có lần đi qua một đoạn đường có hoa phượng, tôi nhìn vào gương chiếu hậu thấy hoa hiện lên rất đẹp. Tôi chợt nảy ra ý tưởng "thu nhỏ" quê mình vào gương chiếu hậu. Từ đó, tôi tìm hiểu xem huyện mình có những địa điểm nào đẹp và bắt đầu tập chụp ảnh qua gương chiếu hậu. Bộ ảnh mà tôi đăng trên mạng được hoàn thành trong một tuần. Tôi chưa có điều kiện mua máy ảnh nên toàn bộ ảnh đều được chụp bằng điện thoại", anh Kiệt cho biết.

Cánh đồng lúa yên bình

Hành trình chụp bộ ảnh để lại cho anh Kiệt nhiều kỷ niệm khó quên. "Nhớ hôm đó, một chị tầm ngoài 30 tuổi chạy xe lên cầu và bị té, tôi ra đỡ chị để dìu qua cầu. Chị cảm ơn rối rít và cứ hỏi tôi đi đâu mà cũng bị dính mưa và tôi trả lời là 'săn ảnh'. Sau đó, phải mất một hồi lâu để giải thích cho chị 'săn ảnh' là gì. Chị cũng hỏi mình chụp hình như vậy có được tiền không...", anh Kiệt kể lại.

Anh Kiệt mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương qua bộ ảnh của mình Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cách chụp lạ này, anh Kiệt cho biết: "Lúc đầu, tôi còn nhiều lúng túng vì canh mãi ảnh muốn chụp không hiện lên gương như ý muốn. Tôi dần dần rút ra được kinh nghiệm là trước khi chụp nên chọn bố cục ảnh trước rồi ấn máy (điện thoại) lấy nét ảnh trong gương, sau đó mới ấn chụp. Nhờ vậy, ảnh trong gương mới rõ và nét hơn bình thường. Cái khó là do tôi chọn gương xe loại nhỏ nên bố cục ảnh và hình ảnh sẽ rất khó lấy so với gương to. Nhưng tôi cố tình chọn như thế để thoả được sự nghiên cứu và đam mê của mình".

Hình ảnh dung dị Anh Kiệt cho hay bộ ảnh thu nhỏ quê hương qua gương chiếu hậu đã lên đến 200 tấm

Bộ ảnh chụp qua gương chiếu hậu của anh Kiệt thu hút hàng ngàn lượt yêu thích từ trang cá nhân và các hội nhóm trên mạng xã hội, với đa phần các bình luận khen ý tưởng hay, sáng tạo.

"Tình hình dịch Covid-19 phức tạp khiến việc chụp ảnh tạm thời gặp trở ngại và trì hoãn. Thay vì chụp các địa điểm đông người hay điểm du lịch, vui chơi, tôi chủ yếu chụp ở những đoạn đường quê ít người qua lại", anh Kiệt chia sẻ.