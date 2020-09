Vun đắp, khắc ghi tình cảm hữu nghị, gắn bó đặc biệt Việt Nam - Cuba

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” diễn ra từ ngày 7.9 - 31.10.2020, dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6 - 15 tuổi (lớp 1 đến lớp 9) trên cả nước. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2020). Ban tổ chức sẽ tập hợp 60 tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam đạt giải thưởng cuộc thi vẽ do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và 60 tranh vẽ của thiếu nhi Cuba được giải thưởng cuộc thi vẽ do T.Ư Đoàn TNCS Cuba tổ chức, in sách ảnh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”. Những tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi được in trên các ấn phẩm lưu niệm để trao tặng tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Cuba. Đồng thời, triển lãm tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” sẽ trưng bày 60 tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam đã đạt giải thưởng cuộc thi do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và 60 tranh vẽ của thiếu nhi Cuba đã đạt giải thưởng cuộc thi vẽ do T.Ư Đoàn TNCS Cuba tổ chức. Theo thể lệ cuộc thi, thiếu nhi tham gia cuộc thi sẽ vẽ bức tranh trên giấy trắng, đảm bảo kích thước, chất liệu và màu sắc đã được Ban tổ chức quy định. Nội dung bức tranh đảm bảo thể hiện các nội dung sau: hiểu biết của em về đất nước Cuba; hiểu biết và mong muốn của em về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Cuba cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai; hiểu biết của em về Chủ tịch Fidel Castro, mối quan hệ của Chủ tịch Fidel Castro với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam ; hoạt động của thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Cuba... Bài dự thi nộp trực tiếp về Ban tổ chức theo địa chỉ: Hội đồng Đội T.Ư, số 62 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Bên ngoài bì thư ghi rõ: Tranh vẽ tham dự cuộc thi “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.