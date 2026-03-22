Giữ gan khỏe: Điều gì có vai trò then chốt?

Trong nhịp sống hiện đại, gan dễ bị tổn thương do rượu bia, thực phẩm chế biến sẵn và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Theo các chuyên gia, việc bảo vệ gan hoàn toàn có thể bắt đầu từ những thay đổi đơn giản mỗi ngày.

Hạn chế rượu bia

Theo Tổ chức về gan của Anh British Liver Trust, hạn chế rượu bia là nguyên tắc quan trọng hàng đầu giúp bảo vệ gan. Gan có khả năng xử lý cồn, nhưng khi vượt quá ngưỡng, tế bào gan sẽ bị tổn thương, lâu dài dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan hay xơ gan.

Chú ý chế độ ăn uống: Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt

Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò then chốt giúp bảo vệ gan. Theo Harvard Medical School (Mỹ) khuyến nghị nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo bão hòa. Những thực phẩm lành mạnh giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, duy trì cân nặng hợp lý là yếu tố không thể bỏ qua. Thừa cân, béo phì là nguyên nhân hàng đầu gây gan nhiễm mỡ không do rượu. Bà Jamile Wakim-Fleming, bác sĩ chuyên khoa gan mật tại Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàng đầu Mỹ, cho biết giảm cân từ từ thông qua ăn uống và vận động hợp lý có thể cải thiện rõ rệt chức năng gan. “Chỉ cần giảm khoảng 5 - 10% trọng lượng cơ thể cũng đã mang lại lợi ích đáng kể cho gan”, bà Jamile Wakim-Fleming nhấn mạnh.

Không uống thuốc tùy tiện

Một vấn đề khác là thói quen dùng thuốc tùy tiện. Gan là cơ quan chuyển hóa thuốc nên rất dễ bị tổn thương nếu lạm dụng thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng hoặc dùng sai cách. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc theo chỉ định và tránh tự ý kéo dài thời gian dùng.

Ngoài ra, tiêm phòng viêm gan siêu vi và kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là biện pháp quan trọng. Việc xét nghiệm men gan, siêu âm định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường, từ đó can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nặng.

Gan có khả năng tái tạo tốt nhưng không phải là “miễn nhiễm” với tổn thương. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và sử dụng thuốc hợp lý chính là chìa khóa để giữ cho lá gan luôn khỏe mạnh lâu dài, theo British Liver Trust.