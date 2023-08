Giữ lại phương pháp thặng dư trong định giá đất

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu bổ sung vào dự thảo luật các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến như: so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số. Việc bổ sung này cần dựa trên đánh giá khách quan nguyên nhân tồn tại từng phương pháp, điều kiện áp dụng để không xảy ra khoảng trống, dẫn tới ách tắc, ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện các quy định để theo dõi, thống kê, thu thập số liệu, biến động của thị trường đất đai, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác cho từng phương pháp. Khi có đủ cơ sở dữ liệu giá đất thị trường sẽ nghiên cứu quy định lộ trình áp dụng phương pháp định giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Việc định giá đất bị tắc ảnh hưởng đến cả các dự án nhà ở xã hội ĐÌNH SƠN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có Công điện 634 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất khi chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31.7 phải trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44 quy định về giá đất.

Được biết, trong quy định hiện nay về định giá đất được xác định theo một trong 5 phương pháp là so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất.

Dù vậy, trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 44, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã loại bỏ phương pháp thặng dư chỉ để lại ba phương pháp là so sánh, thu nhập và hệ số điều chỉnh giá đất.

Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường loại phương pháp thặng dư trong xác định giá đất đã vấp phải sự phản đối từ dư luận. Trong đó có các chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc định giá đất, các hội nghề nghiệp hữu quan như VCCI, Hội Thẩm định giá Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM...



Các ý kiến đều cho rằng, việc áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất của các loại đất có tiềm năng phát triển là có cơ sở khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế và cần thiết trong xác định giá đất ở nước ta hiện nay. Lý do để bỏ phương pháp này hoàn toàn không mang tính thuyết phục. Những đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc này không thể tháo gỡ những vướng mắc trong công tác định giá đất hiện nay như mong muốn và chỉ đạo của Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, trước mắt còn có khả năng gây thiệt hại to lớn cho ngân sách nhà nước do mở rộng quy mô các lô đất được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Do vậy cần giữ lại phương pháp thặng dư để xác định giá đất.